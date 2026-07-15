Об этом говорится в обращении президента Украины.

Какова главная цель Украины?

Президент Зеленский подчеркнул, что Россия ведет войну против жилых домов, школ и церквей, однако Украина наносит удары по спонсорам Путина в этой войне и по инструментам, которые помогают ему убивать людей.

Но несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру агрессора, ключевой целью Украины является построение страны без российского влияния и вместе с Европой.

Наша главная цель – не Россия без бензина: Украина без России. Украина без войны. Украина с Европой. И Украина и Европа без московской угрозы,

– подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Европа без войны невозможна без сильной и мирной Украины.

В то же время он поблагодарил международных партнеров и лидеров, которые помогают укреплять общую безопасность и "делают все, что необходимо для Украины". Так сегодня мир видит, какие страны действительно стремятся к достижению мира и справедливости.

Другие заявления Зеленского

Во время выступления Владимир Зеленский также заявил об изменениях в развитии украинского оборонно-промышленного комплекса. Ведь впервые в истории независимой Украины ведется создание собственного баллистического оружия.

По его словам, российские пропагандисты признают силу Украины, "которую Россия не может победить и никогда не победит".