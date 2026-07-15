Про це йдеться у зверненні президента України.

Яка головна ціль України?

Президент Зеленський наголосив, що Росія воює проти житлових будинків, шкіл та церков, тоді як Україна завдає удару по спонсорах Путіна в цій війні та по інструментах, які допомагають йому вбивати людей.

Та попри атаки на нафтову інфраструктуру агресора ключовою метою України є побудова країни без російського впливу та разом із Європою.

Наша головна ціль – не Росія без бензину: Україна без Росії. Україна без війни. Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози,

– наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Європа без війни неможлива без сильної та мирної України.

Водночас він подякував міжнародним партнерам та лідерам, які допомагають зміцнювати спільну безпеку та "роблять все, що необхідно для України". Так сьогодні світ бачить, які країни справді прагнуть досягнення миру та справедливості.

Інші заяви Зеленського

Під час виступу Володимир Зеленський також заявив про зміни у розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Адже вперше в історії незалежної України триває створення власної балістичної зброї.

За його словами, російські пропагандисти визнають силу України, "яку Росія не може перемогти та ніколи не переможе".