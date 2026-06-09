Об этом президент Украины рассказал в интервью The Guardian.

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Зеленский очертил ситуацию на войне

Владимир Зеленский заявил, что несмотря на трудности, активные боевые действия и их динамика постепенно истощают российскую армию. Враг теряет наступательный потенциал, но, по словам президента, стоит реалистично смотреть на ситуацию.

Зеленский отметил, что сложно абсолютно оптимистично говорить о ситуации, когда продолжаются активные боевые действия, потому что конечная цель Украины – полное завершение войны.

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Мы не можем сказать, что Россия проигрывает эту войну, но можем сказать, что она теряет инициативу день за днем,

– отметил глава государства.

Сейчас ситуация на передовой для Украины значительно лучше, чем два с половиной года назад во время отражения первых массированных атак врага, подчеркнул Зеленский.

Кроме того, армия России продолжает нести значительные потери среди личного состава и техники при попытках продвинуться на отдельных участках или удержать позиции.

Кроме оборонного направления, Украина продолжает активную работу на дипломатическом треке. По словам Зеленского, Киев ищет различные форматы переговоров, а также привлекает международных партнеров, чтобы достичь справедливого мира и прекращения российской агрессии.

К слову, украинский лидер рассказал, что в разговоре с российским бизнесменом Романом Абрамовичем четко очертил позицию Украины относительно войны. В частности Владимир Зеленский отметил, что Киев не согласится отказаться от Донбасса, а требования России по территориям неприемлемы.