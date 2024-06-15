Будет действовать, как Гитлер, – Зеленский предостерег Запад и призвал к давлению на Путина

Владимир Зеленский заявил, что Путин будет продолжать эскалацию военных действий независимо ни от чего. Остановить российского президента может только коллективное давление западных партнеров.

Кроме того, Зеленский отметил, что Путина надо поставить на место. Об этом президент Украины заявил в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, что надо, чтобы остановить Путина от эскалации

Украинский глава подчеркнул, если российский диктатор будет чувствовать свою силу, он будет думать о продолжении военных действий в Европе. А сила Путина заключается в падении Украины.

Или это Украина, которая стоит и борется с ним в одиночку, а мир разделился, Европа разделилась. Он (Путин – 24 Канал) будет чувствовать, что тогда он побеждает. И тогда он начнет еще одну эскалацию,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не зря, сегодня российские ракеты пересекают воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши или Румынии. А российские корабли тем временем, по словам Зеленского, заходят в чужие территориальные воды.

"Это первый шаг, это первый попытка. Вот вы увидите, он будет действовать как Гитлер. Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, как было с Гитлером, когда была антигитлеровская коалиция и пронацистские страны. Будет то же самое. Он будет работать. Он будет это делать, только дайте ему небольшой успех, он пойдет дальше", – подчеркнул украинский лидер.

Президент призвал поставить Путина на место

Зеленский отметил, что Путин такой радикальной нацистской теорией, а именно разделением мира, сегодня держит свое общество. И это, как отметил президент, очень опасно,

Я считаю, что сегодня его (Путина – 24 Канал) надо поставить на место всеми возможностями. Потому что усилением Украины – это мало. Только мощными санкциями, его общество должно чувствовать политическую изоляцию,

– сказал глава государства.

Он отметил, что если российского президента не остановить, то он будет продолжать зарабатывать деньги на энергоносителях, доходы от которых Кремль передает на производство оружия.

"Если он хочет закончить войну, а почему он тратит все на оружие? Нам дают оружие, чтобы мы могли выстоять. А ему для чего оружие? А для чего он абсолютно официально перевел свою экономику в режим войны? Для чего все предприятия у него работают в несколько смен? Он работает именно на производстве оружия", – рассказал Зеленский.

Президент заметил, что от продажи энергоносителей российская власть не развивает экономику внутри государства, не помогает бизнесу, а вкладывает все конкретно в милитаризацию, чтобы идти войной дальше по миру.