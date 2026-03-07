Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму, – Зеленский
- Президент Зеленский сообщил, что украинские военные достигли значительных результатов этой зимой, удержав ключевые направления защиты.
- В разговоре с президентом Франции Макроном глава государства обсудил вопросы европейской поддержки Украины, новый санкционный пакет против России и ситуацию на Ближнем Востоке.
Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму. Наши защитники удержали все ключевые направления защиты.
Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Что раскрыл Зеленский об успехах украинских военных на фронте за зиму?
Об успехах украинских военных на фронте Владимир Зеленский рассказал в контексте его телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы.
В частности, речь идет о ситуации в Украине, а также ключевые потребности нашей обороны. Также украинский лидер проинформировал французского коллегу о последствиях российского массированного удара ночью 7 марта, а также о событиях на фронте.
– отметил Зеленский.
По словам президента, важно, чтобы все же были реализованы совместные европейские договоренности по 90 миллиардов евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также по новому санкционного пакета против России.
Президенты Украины и Франции также говорили и о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуацию вокруг Ирана и ее перспективы.
"Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – подчеркнул украинский лидер.
Владимир Зеленский отметил, что готовится с Францией к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.
Как Силы обороны выдержали последнюю зиму на фронте?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что за зиму россияне потеряли 92 850 военных. Генерал отметил, что за три месяца украинские защитники уничтожили больше российских солдат, чем враг привлек в свои ряды.
Кроме того, Сырский отметил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник. Активные и результативные действия наши защитники ведут на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Интересно, что аналитики американского Института изучения войны писали, что украинские силы достигли значительных успехов на Юге, в частности, продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По данным экспертов, наши воины освободили 244 километров квадратных.