Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму, – Зеленский

Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму. Наши защитники удержали все ключевые направления защиты.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Интересно Наши позиции уже прикрывают экипажи перехватчиков, – военный

Что раскрыл Зеленский об успехах украинских военных на фронте за зиму?

Об успехах украинских военных на фронте Владимир Зеленский рассказал в контексте его телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы.

В частности, речь идет о ситуации в Украине, а также ключевые потребности нашей обороны. Также украинский лидер проинформировал французского коллегу о последствиях российского массированного удара ночью 7 марта, а также о событиях на фронте.

– отметил Зеленский.

По словам президента, важно, чтобы все же были реализованы совместные европейские договоренности по 90 миллиардов евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также по новому санкционного пакета против России.

Президенты Украины и Франции также говорили и о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуацию вокруг Ирана и ее перспективы.

"Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что готовится с Францией к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.

Как Силы обороны выдержали последнюю зиму на фронте?