Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму, – Зеленский
7 марта, 17:22
Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму, – Зеленский

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Президент Зеленский сообщил, что украинские военные достигли значительных результатов этой зимой, удержав ключевые направления защиты.
  • В разговоре с президентом Франции Макроном глава государства обсудил вопросы европейской поддержки Украины, новый санкционный пакет против России и ситуацию на Ближнем Востоке.

Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму. Наши защитники удержали все ключевые направления защиты.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Что раскрыл Зеленский об успехах украинских военных на фронте за зиму?

Об успехах украинских военных на фронте Владимир Зеленский рассказал в контексте его телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили все ключевые вещи, которые сейчас важны для безопасности наших стран и Европы.

В частности, речь идет о ситуации в Украине, а также ключевые потребности нашей обороны. Также украинский лидер проинформировал французского коллегу о последствиях российского массированного удара ночью 7 марта, а также о событиях на фронте.

Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты, 
– отметил Зеленский.

По словам президента, важно, чтобы все же были реализованы совместные европейские договоренности по 90 миллиардов евро поддержки для Украины на ближайшие 2 года, а также по новому санкционного пакета против России.

Президенты Украины и Франции также говорили и о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуацию вокруг Ирана и ее перспективы.

"Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что готовится с Францией к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.

Как Силы обороны выдержали последнюю зиму на фронте?

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что за зиму россияне потеряли 92 850 военных. Генерал отметил, что за три месяца украинские защитники уничтожили больше российских солдат, чем враг привлек в свои ряды.

  • Кроме того, Сырский отметил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник. Активные и результативные действия наши защитники ведут на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

  • Интересно, что аналитики американского Института изучения войны писали, что украинские силы достигли значительных успехов на Юге, в частности, продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По данным экспертов, наши воины освободили 244 километров квадратных.