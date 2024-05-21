Украинский глава отметил, что сейчас Россия является лишь "Рашкой". Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам Reuters, передает 24 Канал.
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Зеленский назвал Россию – "Рашкой"
В интервью Зеленский отметил, что сила украинцев заключается в любви к Украине, а не в отношении к России. В этом контексте глава государства назвал Россию – "Рашкой" (происходит от английского слова Russia – 24 Канал).
Они – "Рашка", они уже не Россия даже,
– сказал президент Украины.
В то же время Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцы должны относиться к россиянам как к врагам и уничтожать без лишних чувств.
"Они для нас сегодня враги. Их не надо ни любить, ни ненавидеть. Это просто враг, к нему нет чувств, здесь не может быть никаких сантиментов. Это враг, его надо просто уничтожать", – подчеркнул глава государства.
Президент Украины дал интервью Reuters: самое интересное из разговора
- Владимир Зеленский заявил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения по военной поддержке Украины. Он отметил, что ускорение передачи помощи поможет достичь Украине успеха поможет достичь Украине успеха на поле боя.
- Глава государства также настаивал, что Украина все еще может выиграть войну, несмотря на неудачи последних месяцев. Он также считает, что украинцам нужно пройти этот путь до конца, и желательно выйти победителями.
- На вопрос журналистов об оценке его 5 лет президентства Зеленский сказал, что его президентские полномочия еще продолжаются. В частности, это происходит из-за военного положения, которое ввели после вторжения России.
- Президент также заявил, что гордится быть во главе украинского народа, который смело встретил все вызовы, что выпали на его долю. В то же время оценивать самому свою деятельность Зеленский назвал "не очень этичным".
- О президентстве Зеленского и выборах в Украине высказался и спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано. Он отметил, что в Евросоюзе признают Владимира Зеленского действующим президентом Украины, и сейчас в нашем государстве невозможно провести свободные выборы.