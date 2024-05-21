Український очільник зазначив, що наразі Росія є лише "Рашкою". Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам Reuters, передає 24 Канал.

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Зеленський назвав Росію – "Рашкою"

В інтерв'ю Зеленський зазначив, що сила українців полягає в любов до України, а не у ставленні до Росії. У цьому контексті глава держави назвав Росію – "Рашкою" (походить від англійського слова Russia – 24 Канал).

Вони – "Рашка", вони вже не Росія навіть,

– сказав президент України.

Водночас Зеленський підкреслив, що наразі українці мають ставитись до росіян як до ворогів і знищувати без зайвих почуттів.

"Вони для нас сьогодні вороги. Їх не треба ні любити, ні ненавидіти. Це просто ворог, до нього немає почуттів, тут не може бути ніяких сентиментів. Це ворог, його треба просто знищувати", – наголосив глава держави.

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