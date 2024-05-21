Журналисты Reuters попросили Владимира Зеленского дать оценку 5 годам его президентства. Политик в ответ напомнил, что он до сих пор остается главой Украины.

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До сих пор во главе страны

Украинский лидер подчеркнул, что его президентские полномочия еще продолжаются. Зеленский напомнил, что из-за российской агрессии его пребывание на посту главы государства продлено.

Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются,

– заявил он.

Оценивать самому свою деятельность Зеленский назвал "не очень этичным". По его мнению, взгляд со стороны является более объективным и справедливым. "Справедливость она всегда где-то посередине", – уточнил президент.

Также он заявил, что гордится быть во главе украинского народа, который смело встретил все вызовы, которые выпали на его долю.

В ЕС прокомментировали легитимность Зеленского

В Евросоюзе и в дальнейшем будут считать Зеленского действующим президентом Украины несмотря на завершение его 5-летнего срока. Представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано отметил, что в Украине пока невозможно провести свободные и честные выборы. Государство находится под постоянными обстрелами, значительная часть населения – за рубежом.

Чиновник отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, президент осуществляет свои полномочия до вступления на пост нового президента. Стано отметил, что сейчас украинское общество и основные политические партии в Украине не имеют никаких сомнений относительно того, кто является их легитимным президентом. В ЕС также нет сомнений.

Напомним, что законодательство запрещает проводить выборы во время действия военного положения. В то же время, по словам министра юстиции, из-за неточной формулировки соответствующих норм в Конституции, может возникнуть "шумиха и шум вокруг сроков Зеленского". Малюська уточнил, что создатели основного закона Украины не допускали возможности полномасштабной войны, именно поэтому отдельные пункты по этой ситуации, поданы нечетко.

Сам Зеленский заявлял, что готов провести выборы, однако закон этого не позволяет. Впрочем, даже, если бы запрета такого не существовало, провести выборы, чтобы они были признаны миром, очень трудно. Во-первых, значительная территория Украины оккупирована, во-вторых, часть украинцев выехали за границу, а в-третьих, невозможность гарантировать безопасность на время проведения выборов.