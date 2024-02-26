В зависимости от помощи США: Зеленский рассказал о подготовке Сырским двух планов для войны

Владимир Зеленский отметил, что без помощи США Украине в 2024 году будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и будет трудно продолжать защищаться. Однако наше военно-политическое командование ищет выход из этой ситуации.

В интервью журналистам CNN украинский президент отметил, что этим также активно занимается и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, генерал разрабатывает две стратегии войны, по которым будет идти Украина.

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Зеленский рассказал о двух планах войны, которые готовит Сырский

Глава государства подчеркнул, что людей в Украине могут подготовить. Но если от партнеров, в частности от США, не будет боеприпасов, то и бригады не будут готовы... не только к контрнаступлению, но и к обороне.

По словам Зеленского, время имеет решающее значение, ведь Россия может попробовать новое наступление уже в конце мая 2024 года. Поэтому главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий: в случае если Киев получит помощь США или же нет.

Кроме того, Зеленский добавил, что общался со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном по пакету помощи и чувствовал себя оптимистично после этого разговора.

Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне. Он понимает, насколько героические наши люди, воины и мирное население,

– сказал он.

Зеленский добавил, что, хотя он понимает, что США идут к выборам, он надеется, что договоренности удастся достичь.

"Если они передумают, для нас это большая проблема", – подчеркнул украинский глава государства.

Россия распространяет свои нарративы среди партнеров

Зеленский также сказал журналистам CNN, что Россия тратит "миллиарды" на распространение ложной информации о войне, и что она успешно использует дезинформацию как оружие и влияет на дискуссию в США.

Меня удивило, что они сильны (в пропаганде – 24 Канал) даже в США, в ЕС, во всем мире. Они вложили в это много денег,

– объяснил глава государства.

В частности, по словам президента, завышение количества украинских потерь является лишь одним из примеров того, как Россия распространяет ложные нарративы. Сейчас эта цифра, по данным президента, составляет 31 тысячу.

Он сказал, что важно поделиться этими цифрами, потому что "с Украины хватит лжи", добавив, что даже некоторые американские политики делились очень неточными цифрами.

Отвечая на заявление сенатора США Джеймса Дэвида Вэнса, что результат войны не изменится, даже если Украина получит деньги, Зеленский сказал, что американец "не понимает, что здесь происходит".