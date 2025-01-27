Ничего хорошего никому не приносит, – Зеленский честно ответил, как его изменила война

Владимир Зеленский отметил, что полномасштабная война, которую начала Россия, безусловно, изменила всех украинцев, в том числе и его. Президент подчеркнул, что война ничего хорошего никому не приносит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью итальянской журналистке Чечилии Сале.

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Что сказал Зеленский об изменениях, которые принесла в его жизнь война

Владимир Зеленский отметил, что война изменила всех украинцев. Поэтому на этот вопрос ответ можно обнаружить и самому.

Президент также отметил, что война это большой вызов. А все обстоятельства с большими рисками, они нас всех меняют в любом случае.

В какую сторону? Война ничего хорошего, на мой взгляд, никому не приносит. Я так считаю. И как мне, как моей семье, как каждому гражданину Украины. Я уверен, она (война – 24 Канал) только забирает жизни, только забирает время, забирает эмоции положительные, безусловно,

– объяснил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что война, конечно, приносит другие эмоции – абсолютно негативные. Поэтому любые изменения, безусловно, есть.

"Хороши ли они (изменения – 24 Канал) хорошие? Думаю, нет. Но они такие, какие они есть. И мы должны воспринимать, что они есть", – резюмировал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что от изменений, которые приносит война, люди становятся жестче и, в каком-то смысле, крепче, менее эмоциональными и более прагматичными.