Зеленский ответил, что он ожидает от Трампа в отношении Украины и России

Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Дональда Трампа, чтобы Украина была в сильной позиции в войне против России. Также украинский лидер ожидает, что президент США предоставит нашему государству справедливый мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Париже.

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Что сказал президент об ожиданиях от Трампа

Владимир Зеленский отметил, что он прежде всего хочет гарантий безопасности от США.

И вопрос не в том, как я отношусь к Трампу. Я ему сказал: через 3 года у вас будет другой президент. Но народы Европы, США и Украины будут существовать. И если сегодня Путин гарантирует вам что-то и вы в это верите, то после вас он может нарушить все, что он говорит. Кто будет нести за это ответственность? Для нас надо понятный, четкий, действенный мир,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что сказал Трампу, что если Украине пока не дают возможность вступить в НАТО, то нужны те вещи, которые будут работать так же. По словам Зеленского, сейчас есть варианты, о которых наша сторона говорит с партнерами.

"И если россияне нарушают любую договоренность, а Америка отвечает на это, то все мы доверяем Америке и президенту. А если они нарушают, и им за это ничего нет, и наоборот, ослабляют санкции, то здесь вопрос не о доверии, а – что с этим всем делать дальше", – сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что он стремится, чтобы США были сильнее по отношению к России и Владимиру Путину. Для этого нужно работать на уровне лидеров, с другими странами, а также в формате Белого дома.