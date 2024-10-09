Зеленский объяснил, что уберегло бы Украину от войны с Россией

Вопрос гарантий безопасности сейчас является приоритетным для Украины. Именно их отсутствие и привело к тому, что наша страна не смогла избежать войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" и переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский заявил, что в вопросах гарантий безопасности наше государство рассчитывает только на наших партнеров и на те 26 документов, которые были подписаны.

"Благодарен всем партнерам, с которыми мы подписали эти соглашения. Они нам очень помогают, это и разведка, и кибербезопасность, и не только оружие, безусловно, которое является для нас приоритетом. И это будущее по восстановлению и тому подобное", – сказал президент.

Он также отметил, что сейчас Украина имеет то, что имеет в плане гарантий безопасности. А именно двусторонние договоры.

У нас, к сожалению, нет членства в НАТО, иначе не было бы войны у нас, это факт. Поэтому да, в Плане победы есть пункты относительно нашего места в НАТО и альянсе безопасности, в любом случае, вся эта тематика там есть более подробная чем я могу говорить,

– сказал Зеленский.

К слову, президент Украины также отмечал, что ситуация на поле боя создает возможность завершить войну не позднее 2025 года. Кроме этого, он сказал, что украинская Формула мира будет готова в ноябре 2024 года.