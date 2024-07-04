Россия без Украины – это ноль, – Зеленский объяснил, почему Путин до сих пор ведет войну

Владимир Зеленский отметил, что Россия хочет сохранить свой статус "империи". Именно поэтому Кремль стремится захватить территории, которые когда-то были в составе России.

В то же время Россия потеряет статус "империи", если не сможет завоевать Украину и Беларусь. Об этом президент Украины заявил в интервью Bloomberg, передает 24 Канал.

К теме Оружие, Трамп и прекращение огня: главные заявления Зеленского в интервью Bloomberg

Зеленский объяснил, зачем России война с Украиной

По словам украинского лидера, Украина и Беларусь нужна российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы подтвердить статус "империи" своей страны.

Как уверен на 100%: Россия без Украины – это ноль. Россия без Украины и Беларуси – это будет маленькая... нормальная страна, не империя. Никогда не будет империей,

– сказал Зеленский.

Президент также выразил уверенность, что именно поэтому Путин будет бороться до конца за любую возможность оккупировать Украину.

Во время разговора Зеленский также отметил, что Украина вместе с партнерами способны заставить Владимира Путина закончить войну в нашем государстве до конца 2024 года. Но это возможно только при условии, что наше государство вместе с партнерами продемонстрирует силу и единство против агрессора.

Президент также заявлял, что КНР может сыграть в завершении войне "огромную роль". Поскольку от китайского рынка экспорта зависит Россия.