Дональд Трамп, 45 президент США, считает, что владимир путин не решился бы напасть на Украину, будь он дальше лидером Америки. Трамп цинично сказал, что войну можно было предупредить, если бы Украина согласилась на ультиматумы кремля.

Трамп считает, что путин хотел заключить соглашение

В подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show Трамп, решивший принять участие в выборах президента США, сказал, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения россии, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

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По мнению Трампа, российский диктатор хотел заключить соглашение, предупредившее полномасштабную войну.

Он (путин – 24 канал) не смог бы этого сделать (напасть на Украину – 24 канал), если был бы я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина – 24 канал) должны были бы заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, путин хотел заключить соглашение,

– сказал Трамп.

Теперь же, как говорит Трамп, путин уже, вероятно, не хочет заключать соглашение. По его словам, договориться о соглашении с лидером россии будет гораздо труднее.

"Он все там (в Украине – 24 канал) бомбит. Ну, то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно", – сказал 45 президент США.

Трамп заявил, что накопление россией войск у границы с Украиной было "отличной переговорной" тактикой. Также он убежден, что нанесенные российскими войсками разрушения и тысячи смертей можно было бы предупредить.

Те здания, полностью сгоревшие, все эти мертвые люди. Потеряли много людей. Можно было добиться соглашения. Этого всего не должно было произойти. Но если этому суждено было произойти, это можно было решить. И он (путин – 24 канал) перебросил 200 тысяч военных к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение – и теперь я не уверен, что вы уже можете легко заключить соглашение,

– резюмировал он.

США помогают Украине в войне с россией

1 августа Белый дом объявил новый пакет военной помощи Украине на сумму 550 миллионов долларов. В пакет помощи вошли 75 тысяч снарядов к 155-мм артиллерии, а также дополнительные ракеты для HIMARS.

Также 1 августа стало известно, что в Украину прибыли 4 дополнительных установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

С начала полномасштабного вторжения россии США предоставили Украине уже более 8 миллиардов долларов помощи безопасности.

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. Во время переговоров между Украиной и россией, которые весной состоялись в Стамбуле, Киев предлагал москве в течение 15 лет обсуждать статус Крыма. Также Украина соглашалась на гарантии третьих стран, если придется отказаться от курса в НАТО. Но в россии отвергли предложения Киева.