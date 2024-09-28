Атака "Шахедами", ночные взрывы в Киеве, Днепре и Черкассах: хронология 948 дня войны

В Украине продолжаются 948 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Украинская армия продолжает сдерживать наступление противника на всей линии фронта, давая ему достойный отпор.

О главных событиях 28 сентября, ситуации на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы украинских городов – читайте в материале 24 Канала.

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