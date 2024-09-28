Атака "Шахедами", ночные взрывы в Киеве, Днепре и Черкассах: хронология 948 дня войны
В Украине продолжаются 948 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Украинская армия продолжает сдерживать наступление противника на всей линии фронта, давая ему достойный отпор.
О главных событиях 28 сентября, ситуации на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы украинских городов – читайте в материале 24 Канала.
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Ночью 28 сентября была 10 по счету вражеская атака "Шахедами" на столицу за сентябрь. Работала ПВО. Утром Киевская городская военная администрация констатировала, что полтора десятка ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены. По предварительной информации, фиксируют падение обломков в Оболонском районе Киева. Было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала, Поздно вечером 27 сентября и ночью 28 сентября, россияне атаковали Днепропетровскую область. Там прогремели взрывы. Враг направил на город свои ударные дроны-камикадзе. Взрывы также раздавались в Черкассах и Киеве. Французское издание Le Monde писала о якобы обмене детьми между Украиной и Россией, что было ложной информацией. Сейчас украинская сторона выясняет, кто предоставил эту информацию СМИ. Мы сразу это опровергли, потому что, во-первых, это невозможно, согласно международному гуманитарному праву, проводить вообще такое. Это только, наверное, российским пропагандистам могло прийти в голову, что можно детей менять друг на друга, Вместе с этим он заявил, что Украине в этот день удалось вернуть наших детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий нашего государства Кандадат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и в очередной раз раскритиковал Камалу Харрис. Он назвал оппонентку товарищем и подчеркнул якобы ее неспособность остановить войну в Украине. Только что провел замечательную встречу с президентом Зеленским. Если меня избрать президентом, война с Россией и Украиной быстро закончится. Если нет, эта война никогда не закончится и перерастет в ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ. Товарищ Харрис НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, и не закончила. Ничего не изменится, кроме того, что СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЯ ТОЛЬКО УСИЛЯТСЯ!
Последствия атаки "Шахедами" на Киев
– пишет КГВА.
Россия атаковала "Шахедами"
Относительно "обмена" детьми между Россией и Украиной
– пояснил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Трамп снова пугает третьей мировой
– написал Трамп.
Ночью 28 сентября была 10 по счету вражеская атака "Шахедами" на столицу за сентябрь. Работала ПВО.
Утром Киевская городская военная администрация констатировала, что полтора десятка ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены.
По предварительной информации, фиксируют падение обломков в Оболонском районе Киева.
Было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала,
Поздно вечером 27 сентября и ночью 28 сентября, россияне атаковали Днепропетровскую область. Там прогремели взрывы.
Враг направил на город свои ударные дроны-камикадзе.
Взрывы также раздавались в Черкассах и Киеве.
Французское издание Le Monde писала о якобы обмене детьми между Украиной и Россией, что было ложной информацией. Сейчас украинская сторона выясняет, кто предоставил эту информацию СМИ.
Мы сразу это опровергли, потому что, во-первых, это невозможно, согласно международному гуманитарному праву, проводить вообще такое. Это только, наверное, российским пропагандистам могло прийти в голову, что можно детей менять друг на друга,
Вместе с этим он заявил, что Украине в этот день удалось вернуть наших детей, которых Россия незаконно вывезла с временно оккупированных территорий нашего государства
Кандадат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и в очередной раз раскритиковал Камалу Харрис. Он назвал оппонентку товарищем и подчеркнул якобы ее неспособность остановить войну в Украине.
Только что провел замечательную встречу с президентом Зеленским. Если меня избрать президентом, война с Россией и Украиной быстро закончится. Если нет, эта война никогда не закончится и перерастет в ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ. Товарищ Харрис НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ, и не закончила. Ничего не изменится, кроме того, что СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЯ ТОЛЬКО УСИЛЯТСЯ!