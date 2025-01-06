Россияне атакуют на Курщине и штурмуют Покровск: карта боевых действий 6 января

Россия продолжает наступать и пытается продвинуться вглубь Украины. Однако украинские Силы обороны дают мужественный отпор врагу.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось две безрезультатные российские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали украинские Силы обороны 12 раз и пытались продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Заречное, Новосергеевка и Первомайское.

Россияне атакуют на Лиманском направлении: ситуация на карте

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг 12 раз атаковал неподалеку Торецка, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие россиян в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново.

Российская армия штурмует Покровск: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

ВСУ отражают атаки вблизи Курахово: ситуация на карте

На Времевском направлении российская армия совершила 13 штурмов украинских позиций неподалеку Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Для ударов враг активно задействовал авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики безрезультатно атаковали наши позиции один раз.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию и БПЛА по районам украинских населенных пунктов.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о восьми авиационных ударах с применением 14 КАБ и о 445 артиллерийских обстрелах. За минувшие сутки украинские воины на этом направлении отбили 47 атак оккупантов.