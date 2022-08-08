Выросла дерзость россии, – Зеленский вспомнил последствия 2008 года и войны в Грузии

Владимир Зеленский заметил, что в эти дни часто вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году, ходит много разговоров о предпосылках той войны и ее последствиях.

Президент Украины убежден, что угроза со стороны россии в этой части Кавказа до сих пор остается. Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения, сообщает 24 канал.

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Война россии против Грузии еще не стала историей

Владимир Зеленский заметил, что в последнее время часто упоминается российско-грузинская война 2008 года.

На днях вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках той войны, о ее последствиях. О том, как отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства,

– сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что война россии против Грузии еще не стала историей и полностью не ушла в прошлое. Так что говорить сейчас нужно не столько о том, что было, а больше о том, что можно сделать.

россия снова может напасть на Грузию

Президент Украины убежден, что российская агрессия против Грузии может однажды продлиться.

Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и для привлечения к ответственности любых агрессоров.

– заметил президент.

Напомним, что 7 августа 2008 года произошли ключевые события российско-грузинской войны, в результате которых россия вмешалась в боевые действия.

Мир среагировал недостаточно сильно

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на то, что война россии против Грузии не получила достаточной реакции мирового сообщества. Именно это повлекло за собой российскую оккупацию Крыма и вторжение на Донбасс в 2014 году, а также полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

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