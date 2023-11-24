Несмотря на договоренность о прекращении огня: в Израиле заявили, что война не окончена
Источник:ЦАХАЛ
Израиль пошел на уговоры с боевиками палестинской организации ХАМАС. В то же время, там заявили, что это не означает окончания войны.
Представитель израильских вооруженных сил Авичай Адраи заявил, что война с ХАМАСом еще не закончена. В то же время сегодня стороны договорились о прекращении огня.
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Пауза временная
По его словам, гуманитарная пауза носит временный характер. Северная часть сектора Газа все еще является опасной зоной боевых действий. Передвигаться на север запрещено.
В целях вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на Юге,
– сказал представитель армии Израиля.
Договоренность о режиме прекращения огня продлится четыре дня. Посредником в договоренностях выступает Катар.
Что предполагает прекращение огня
- За этот период хотят освободить 150 палестинских заключенных. В основном говорится о женщинах и несовершеннолетних. Некоторые из них осуждены за покушение на убийство.
- Соответствующее соглашение о прекращении огня будет стимулировать дальнейшее освобождение заложников. Ведь в Израиле готовы на дополнительный день перемирия за каждые десять освобожденных заложников, удерживаемых ХАМАСом.
- Кроме того, соглашение позволит подвезти топливо и гуманитарные грузы в Газу. Отметим, что это первое прекращение боевых действий после атаки боевиками ХАМАСа в начале октября. Тогда они убили около 1200 человек, большинство из которых гражданские. Также захватили 240 заложников.