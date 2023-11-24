Несмотря на договоренность о прекращении огня: в Израиле заявили, что война не окончена

Израиль пошел на уговоры с боевиками палестинской организации ХАМАС. В то же время, там заявили, что это не означает окончания войны.

Представитель израильских вооруженных сил Авичай Адраи заявил, что война с ХАМАСом еще не закончена. В то же время сегодня стороны договорились о прекращении огня.

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Пауза временная

По его словам, гуманитарная пауза носит временный характер. Северная часть сектора Газа все еще является опасной зоной боевых действий. Передвигаться на север запрещено.

В целях вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на Юге,

– сказал представитель армии Израиля.

Договоренность о режиме прекращения огня продлится четыре дня. Посредником в договоренностях выступает Катар.

Что предполагает прекращение огня