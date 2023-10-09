"Компания может быть продолжительной": армия Израиля опубликовала инструкции для гражданских
Источник:The Times of Israel
Армия Израиля заявила, что военная кампания против террористов ХАМАС может быть "длительной". Поэтому в ЦАХАЛ опубликовали инструкции для гражданских.
Израильтянам рекомендуют запастись пищей и водой минимум на 72 часа. В сообщении говорится, что каждая семья должна позаботиться о наличии всего необходимого на случай чрезвычайных ситуаций.
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Военные рекомендуют запастись едой и водой минимум на 3 дня
"Компания может быть продолжительной, и важно, чтобы каждая семья позаботилась о наличии воды, пищевых продуктов, медикаментов и необходимого оборудования для чрезвычайных ситуаций", – говорится в заявлении.
Командование рекомендует проверить, где находится ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что к нему есть четкий путь.
Армия Израиля рекомендует иметь в безопасных помещениях запас воды из расчета три литра на человека в день, запасы непортящихся продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники с аккумуляторами, зарядные устройства, средства первой помощи, медикаменты, а также важные документы, например удостоверение личности и наличные деньги.
В то же время военные указали, что эти инструкции не новые и действуют всегда.
Война между ХАМАС и Израилем: детали
- Новое обострение в Израиле началось 7 октября, когда ХАМАС нанес массированный ракетный удар. Палестинские боевики проникли в семь израильских общин на границе с Сектором Газа.
- Нападение террористов ХАМАС сопровождалось жестокими убийствами и пытками военнопленных и гражданских заложников.
- В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС: под обстрелом находились командные пункты и штабы террористов. 9 октября армия Израиля заявила, что вернула под контроль все населённые пункты на границе.
- По данным Израиля, жертвами нападения ХАМАС уже стали 900 мирных жителей. Еще 2500 человек получили ранения. В МИД Украины сообщили, что в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли две украинки.
- Израиль мобилизовал в армию 300 тысяч резервистов. Это стало самым большим количеством призванных военных в истории страны.
- В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде Сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.