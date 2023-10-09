"Компания может быть продолжительной": армия Израиля опубликовала инструкции для гражданских

Армия Израиля заявила, что военная кампания против террористов ХАМАС может быть "длительной". Поэтому в ЦАХАЛ опубликовали инструкции для гражданских.

Израильтянам рекомендуют запастись пищей и водой минимум на 72 часа. В сообщении говорится, что каждая семья должна позаботиться о наличии всего необходимого на случай чрезвычайных ситуаций.

Смотрите также Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

Военные рекомендуют запастись едой и водой минимум на 3 дня

"Компания может быть продолжительной, и важно, чтобы каждая семья позаботилась о наличии воды, пищевых продуктов, медикаментов и необходимого оборудования для чрезвычайных ситуаций", – говорится в заявлении.

Командование рекомендует проверить, где находится ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что к нему есть четкий путь.

Армия Израиля рекомендует иметь в безопасных помещениях запас воды из расчета три литра на человека в день, запасы непортящихся продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники с аккумуляторами, зарядные устройства, средства первой помощи, медикаменты, а также важные документы, например удостоверение личности и наличные деньги.

В то же время военные указали, что эти инструкции не новые и действуют всегда.

Война между ХАМАС и Израилем: детали