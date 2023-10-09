Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею і водою щонайменше на 72 години. У повідомленні мовиться, що кожна сім'я повинна подбати про наявність усього необхідного на випадок надзвичайних ситуацій.

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Військові рекомендують запастися їжею і водою щонайменше на 3 дні

"Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я подбала про наявність води, харчових продуктів, медикаментів і необхідного обладнання для надзвичайних ситуацій", – ідеться у заяві.

Командування рекомендує перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що до нього є чіткий шлях.

Армія Ізраїлю рекомендує мати в безпечних приміщеннях запас води з розрахунку три літри на людину на день, запаси продуктів, що не псуються, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі з акумуляторами, зарядні пристрої, засоби першої допомоги, медикаменти, а також важливі документи, як-от посвідчення особи і готівку.

Водночас військові зазначити, що ці інструкції не нові й діють завжди.

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