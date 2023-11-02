Первая линия обороны прорвана: как происходит штурм ХАМАС
Сообщается, что Израиль прорвал первую линию обороны ХАМАС. ЦАХАЛ якобы хочет разделить Сектор Газа на две части. Оборонные укрепления палестинских боевиков отличаются от тех, какие можно увидеть в Украине.
Российская армия строила совсем другие оборонительные линии на территории Украины, чем боевики ХАМАС. Об этом 24 Каналу рассказал экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, добавив, что говорится не о классических фортификационных сооружениях или минных полях.
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Действительно ли Израиль прорвал первую линию обороны
Хотя оборонительные укрепления отличаются от наших, но для армии Израиля они тоже сложные. Стоит подчеркнуть, что Сектор Газа – это небольшая узкая территория, которая расположена вдоль берега. В центре находится непосредственно город Газа, а вокруг него другие пригородные районы. Это заселённая территория, где сохранились только формальные границы между городом и близлежащими кварталами.
Линию обороны действительно прорвали, и даже немного раньше, чем планировалось. Продвижение произошло быстрее, но это пока ни о чем не говорит, потому что впереди очень тяжелые бои,
– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.
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Как происходила операция
Основные действия армии были с севера и из центра Сектора Газа для того, чтобы создать котел и отрезать формирования, которые там находились. Этого требовала линия фронта, построенная ХАМАС. Следовательно, палестинских боевиков должны были окружить, чтобы уничтожить или заставить сдаться в плен.
К операции были привлечены инженерные войска, которые идут с самого начала и пробивают все специальными экскаваторами. Они могут прорваться даже там, где заминировано. После этого бросают танки, которые поддерживает артиллерия, а дальше заходит пехота.
С воздуха идет бомбардировка в полной координации с другими наземными войсками, входящими в определенный район действия. Также происходит бомбардировка с моря, а корабли блокируют подход к Газе и проверяют все, что возле берега,
– добавил экс-посол Израиля.
Какие современные технологии использует ЦАХАЛ
С технологической точки зрения в армии Израиля все хорошо организовано. К примеру, у командира танка есть определенные электронные средства. С их помощью он видит картину происходящего и может понять, какая цель именно сейчас представляет для него угрозу.
Практически одновременно такую же картину видит пилот и понимает, что он должен бомбить. При такой ситуации у нас должны быть значительно меньшие потери,
– заметил Аркадий Мил-Ман.
Однако за 4 дня с тех пор, как продолжается операция в Секторе Газа, уже погибли 17 израильских солдат и офицеров. Для граждан страны это очень сложная тема.
"Если сравнивать с другими боевыми действиями, это немного, но каждый гибнущий солдат – очень тяжелая для нас потеря", – подытожил экс-посол.
Война между ХАМАС и Израилем: что известно
- Израиль находится на пике своей битвы. Об этом сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, добавив, что армия добилась поразительных успехов и вышла на окраины города Газа. Бойцы ЦАХАЛ не будут останавливаться и продолжат движение вперед.
- В рамках военной операции в Секторе Газа Израиль начал разрушать сеть подземных тоннелей боевиков ХАМАС. Именно из них террористы наносили свои удары. Старший офицер Южного командования рассказал, что идет инженерная операция, во время которой эти туннели обрушат. Он добавил, что террористы ошиблись, выбирая эти места, ведь теперь они станут для них зоной смерти.
- Из Сектора Газа хотят выехать примерно 300 украинцев, среди них в основном женщины и дети, проживающие на этой территории еще до обострения ситуации. Посол Израиля в Украине отметил, что ХАМАС препятствует выезду гражданских, используя их как живой щит.