Новое вторжение в Израиль: ЦАХАЛ заявил о нарушении воздушного пространства у Голанских высот

В Израиле идет война с боевиками организации ХАМАС. В государстве заявляют о новом вторжении на севере.

Жителям ряда городов на севере Израиля приказали находиться в укрытиях. ЦАХАЛ расследует проникновение в воздушное пространство Израиля на Голанских высотах.

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В Израиле угроза нового проникновения

Вооруженные Силы Израиля сообщили, что получили уведомления о вторжении вблизи Голанских высот и Верхней Галилеи

Военнослужащие ЦАХАЛа управляют самолетами ЦАХАЛа и проводят поиски в этом районе,

– говорится в сообщении.

Детали не раскрывают.

Война между ХАМАС и Израилем: главное