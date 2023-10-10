Новое вторжение в Израиль: ЦАХАЛ заявил о нарушении воздушного пространства у Голанских высот

10 октября 2023, 11:56
Читати новину українською

Источник:

The Times of Israel

В Израиле идет война с боевиками организации ХАМАС. В государстве заявляют о новом вторжении на севере.

Жителям ряда городов на севере Израиля приказали находиться в укрытиях. ЦАХАЛ расследует проникновение в воздушное пространство Израиля на Голанских высотах.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

В Израиле угроза нового проникновения

Вооруженные Силы Израиля сообщили, что получили уведомления о вторжении вблизи Голанских высот и Верхней Галилеи

Военнослужащие ЦАХАЛа управляют самолетами ЦАХАЛа и проводят поиски в этом районе,
– говорится в сообщении.

Детали не раскрывают.

Война между ХАМАС и Израилем: главное

  • Боевики организации ХАМАС 7 октября совершили нападение на Израиль. Они массированно обстреляли территорию государства. В то же время, разведка Израиля не заметила подготовки вторжения. Израиль оказался неготов, поэтому террористы быстро прошли через границу, где не было усиленных мер безопасности.
  • Израиль наносит ответные удары. Премьер-министр анонсировал новые удары по сектору Газа. Иногда там сообщают о поражении целей. В частности, утром 10 октября стало известно, что ЦАХАЛ отработал по более чем 200 целям.
  • Кроме этого, для Израиля и существует угроза также со стороны Ливана, где действует террористическая организация Хезболла, тоже считающая его своим врагом.

Автор: Вікторія Кульженко