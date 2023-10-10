Новое вторжение в Израиль: ЦАХАЛ заявил о нарушении воздушного пространства у Голанских высот
10 октября 2023, 11:56Читати новину українською
Источник:The Times of Israel
В Израиле идет война с боевиками организации ХАМАС. В государстве заявляют о новом вторжении на севере.
Жителям ряда городов на севере Израиля приказали находиться в укрытиях. ЦАХАЛ расследует проникновение в воздушное пространство Израиля на Голанских высотах.
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В Израиле угроза нового проникновения
Вооруженные Силы Израиля сообщили, что получили уведомления о вторжении вблизи Голанских высот и Верхней Галилеи
Военнослужащие ЦАХАЛа управляют самолетами ЦАХАЛа и проводят поиски в этом районе,
– говорится в сообщении.
Детали не раскрывают.
Война между ХАМАС и Израилем: главное
- Боевики организации ХАМАС 7 октября совершили нападение на Израиль. Они массированно обстреляли территорию государства. В то же время, разведка Израиля не заметила подготовки вторжения. Израиль оказался неготов, поэтому террористы быстро прошли через границу, где не было усиленных мер безопасности.
- Израиль наносит ответные удары. Премьер-министр анонсировал новые удары по сектору Газа. Иногда там сообщают о поражении целей. В частности, утром 10 октября стало известно, что ЦАХАЛ отработал по более чем 200 целям.
- Кроме этого, для Израиля и существует угроза также со стороны Ливана, где действует террористическая организация Хезболла, тоже считающая его своим врагом.