ЦАХАЛ за ночь ударили по более чем 200 целям в Секторе Газы
Источник:ЦАХАЛ
В Израиле продолжается война с ХАМАСом. Вооруженные Силы страны заявили об успешном поражении более 200 целей на территории сектора Газа.
Армия обороны Израиля заявляет, что ночью нанесла удары по более чем 200 целям в секторе Газа. Впечатлили военные объекты.
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Контроль на границе возобновили
В сообщении говорится, что среди пораженных военных объектов – склад оружия в мечети, квартира, используемая силами противотанковых управляемых ракет ХАМАС, и высотная башня, подконтрольная террористической организации.
ЦАХАЛ нанес удары на ХАМАС: смотрите видео
Также спикер Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильским военным удалось восстановить контроль над границей Газа после того, как террористы ХАМАС взорвали части пограничного забора.
За последние сутки ни один террорист не проник через забор,
– сказал он.
По его словам, там сейчас происходит разминирование. В то же время, на израильской территории все еще скрывается небольшое количество террористов.
Война между Израилем и ХАМАСом: главное
- Утром 7 октября боевики организации ХАМАС массированно атаковали территорию Израиля. Разведка пропустила подготовку этой операции террористы довольно просто прошли границу, ведь там не было усиленных мер безопасности.
- Известно, что во время боевых действий погибло две гражданки Украины. Дипломаты уже работают над тем, чтобы вернуть тела на Родину.
- В армию Израиля мобилизовали уже 300 тысяч резервистов. Это рекордное количество за всю историю государства.
- О намерениях ХАМАСа вторгнуться в Израиль среди палестинцев знала лишь небольшое количество командующих. Али Баракех, член руководства ХАМАС в изгнании, рассказал журналистам в своем офисе в ливанской столице Бейруте, что для большинства представителей палестинской группировки было удивлением начало нападения на Израиль.
- В то же время, Израиль наносит успешных ударов по территории Сектора Газы. Премьер-министр Нетаньяху анонсировал новые атаки.