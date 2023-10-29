Наземная операция на севере Сектора Газа: ЦАХАЛ атаковал более 450 объектов и увеличил войска

Израиль расширил наземную операцию на севере Сектора Газа. Теперь на эту территорию вошли бронетранспортеры, танки, бульдозеры и пехотные подразделения.

Это видно из кадров и сообщений, опубликованных армией обороны Израиля. Перед этим, 28 октября, израильский премьер официально подтвердил начало наземной операции в Секторе Газа, пишет 24 Канал.

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Израиль расширяет наземную операцию в Секторе Газа

За прошедшие сутки (28 октября – 24 Канал) боевые самолеты ЦАХАЛ атаковали более 450 военных объектов террористической организации ХАМАС по всему Сектору Газа, среди которых были атакованы военные штабы, наблюдательные посты и противотанковые огневые позиции террористической организации,

– заявили израильские военные.

В ЦАХАЛ также рассказали, что объединенные боевые силы бронетехники, саперов и пехоты действуют на севере Газы с раннего вечера пятницы, 28 октября. Так, армия обороны Израиля объяснила, что бойцы ЦАХАЛ:

обнаружили и атаковали очаги террористов, пытавшихся запустить противотанковые ракеты и минометные снаряды;

обнаружили и уничтожили заминированное сооружение;

танки ЦАХАЛ направили вертолеты армии обороны Израиля, нанесшие удар по зданию оперативного пункта сбора ХАМАС.

Контрадмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные "переходят к следующей фазе" войны с палестинской террористической группировкой, поэтому для гражданских риски усиливаются. На этом фоне израильская армия в очередной раз призвала гражданских покидать север сектора Газа и ехать на юг.

Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа