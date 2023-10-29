Наземная операция на севере Сектора Газа: ЦАХАЛ атаковал более 450 объектов и увеличил войска
Израиль расширил наземную операцию на севере Сектора Газа. Теперь на эту территорию вошли бронетранспортеры, танки, бульдозеры и пехотные подразделения.
Это видно из кадров и сообщений, опубликованных армией обороны Израиля. Перед этим, 28 октября, израильский премьер официально подтвердил начало наземной операции в Секторе Газа, пишет 24 Канал.
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Израиль расширяет наземную операцию в Секторе Газа
За прошедшие сутки (28 октября – 24 Канал) боевые самолеты ЦАХАЛ атаковали более 450 военных объектов террористической организации ХАМАС по всему Сектору Газа, среди которых были атакованы военные штабы, наблюдательные посты и противотанковые огневые позиции террористической организации,
– заявили израильские военные.
В ЦАХАЛ также рассказали, что объединенные боевые силы бронетехники, саперов и пехоты действуют на севере Газы с раннего вечера пятницы, 28 октября. Так, армия обороны Израиля объяснила, что бойцы ЦАХАЛ:
- обнаружили и атаковали очаги террористов, пытавшихся запустить противотанковые ракеты и минометные снаряды;
- обнаружили и уничтожили заминированное сооружение;
- танки ЦАХАЛ направили вертолеты армии обороны Израиля, нанесшие удар по зданию оперативного пункта сбора ХАМАС.
Контрадмирал ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные "переходят к следующей фазе" войны с палестинской террористической группировкой, поэтому для гражданских риски усиливаются. На этом фоне израильская армия в очередной раз призвала гражданских покидать север сектора Газа и ехать на юг.
Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа
- Армия обороны Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа. Буквально 27 октября израильская армия заявила, что расширенные операции в Газе не являются официальным наземным вторжением. Там пояснили, что говорится о расширении операции.
- Уже ночью 28 октября Израиль атаковал Сектор Газа артиллерией и ракетами. После этого израильские военные, вероятно, вошли на территорию Сектора Газа.
- В то же время, в The Jerusalem Post писали, что террористы ХАМАС вступили в бой с израильскими силами на севере Сектора Газы. В частности, в районе города Бейт-Ханун.
- Только 28 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил, что началась наземная операция в Секторе Газа. По его словам, Израиль начал второй этап войны против ХАМАС – на контролируемой боевиками территории ввели новые наземные силы армии обороны Израиля.