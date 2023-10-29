Шокирующее заявление Эрдогана и обострение между США и Ираном: в Израиле начался новый этап войны

Иран заявил, что Израиль перешел все "красные линии", поэтому Тегеран готов усилить поддержку террористов, несмотря на призывы со стороны США не делать этого. В то же время "подлить масла в огонь" решил и лидер Турции Эрдоган.

Пока между Ираном и США растет напряжение, Эрдоган раскритиковал Запад и Израиль за войну на Ближнем Востоке. Подробнее читайте дальше в материале журналиста 24 Канала Алексея Печия.

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Прокси-силы Ирана продемонстрировали готовность воевать с США и Израилем

Противостояние Ирана и США на фоне войны между ХАМАС и Израилем обостряется. Еще 10 октября представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником войны в Израиле, хотя Соединенные Штаты не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках.

В ответ на это миссия Ирана в ООН заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений ХАМАС на Израиль. В то же время, уже тогда издание WSJ со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы заявляло, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встречи в Бейруте в конце сентября.

С этого времени уже и президент США Джо Байден заявлял, что именно Иран ответственен за террористическое нападение ХАМАС на Израиль.

Вместе с тем следует помнить и о том, что начиная с 18 октября, ряд военных баз США на Ближнем Востоке были атакованы. В частности, беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

Таким образом, по мнению аналитиков, прокси-силы Ирана в регионе демонстрировали готовность воевать с США и Израилем. После этого США нанесли несколько ударов по позициям КСИР. В конце концов, США призвали Иран снизить градус напряжения и прекратить поддержку террористов.

И вот сегодня президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями "перешел красные линии", что может "заставить всех принять меры в регионе".

Преступления сионистского режима переступили красные границы, которые могут заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США направили сообщение Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя,

– сказал он.

Второй этап войны Израиля против ХАМАС

, о которой говорит президент Ирана, это фактически целая сеть поддерживаемых Ираном сил на Ближнем Востоке. Иран активно поддерживает такие силы как ХАМАС в Секторе Газа, Хезболла в Ливане, боевики "исламского сопротивления" в Ираке, хуситы в Йемене, ополченцы в Сирии и так далее. То есть это целая сеть прокси-сил, которые постоянно дестабилизируют регион.

Однако, несмотря на призывы по крайней мере к гуманитарному прекращению огня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что второй этап войны Израиля против ХАМАС начался с введением в Сектор Газа накануне вечером новых наземных сил и это позволит достичь целей, которые ставит перед собой Израиль.

Военные Израиля этот тезис полностью поддерживают. В частности, начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил, что для победы над ХАМАС и возвращения заложников, удерживаемых террористической группировкой, Израиль просто вынужден провести крупную наземную операцию в Секторе Газа.

Он заверил, что в настоящее время израильские войска проводят наземные операции в Секторе Газа, цель которых – уничтожение ХАМАС, обеспечение безопасности на границах и прежде всего возвращение всех заложников на родину.

Ха-Леви добавил, что озвученные цели войны просто требуют именно наземного ввода войск в Сектор Газа.

Обмен заложников: как ХАМАС снял маску с России

Примечательно, что после начала наземной операции ЦАХАЛ лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар предложил обменять заложников на заключенных израильских тюрем.

В частности, Синвар предложил освободить всех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, в обмен на всех заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах.

На самом деле, это был первый его публичный комментарий с начала военных действий 7 октября. Синвар заявил: "Мы готовы к немедленному соглашению по обмену, которое включает освобождение всех заключенных сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления".

Реакция Израиля на такое предложение пока не понятна. В ЦАХАЛ отмечают, что такие предложения неприемлемы, якобы слишком поздно. В то же время Нетаньяху заявил, что работа над этим вопросом продолжается.

Но в вопросе освобождения заложников ХАМАС есть еще один любопытный момент. Член политбюро и глава "отдела по внешним связям" ХАМАС Муса Абу Марзук, который посетил Москву, заявил, что Россия просит у боевиков информацию о восьми людях, которые находятся в заложниках в Секторе Газа.

Теперь главарь боевиков обещает освободить россиян из плена, потому что "мы смотрим на Россию как на ближайшего друга". Здесь должны отпасть все вопросы, кто именно стоит за террористами ХАМАС.

Манипуляции Эрдогана

Однако напряжение в регионе растет и отдельные лидеры стран намеренно его подпитывают. И речь не только об Иране или России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пропалестинском митинге в Стамбуле, который сам и созвал.

Во время него он обвинил Запад в кровопролитии в Секторе Газа и сравнил погибших палестинцев с жертвами российской агрессии против Украины.

Естественно, Эрдоган не вспомнил ни разу нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, выставив Израиль как военного преступника.

"Те, кто проливает крокодиловые слезы за мирными жителями, погибшими в украинско-российской войне, молча наблюдают за смертями тысяч невинных детей в Секторе Газа. При этом Анкара не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле. Мы скорбим по каждому мирному жителю, но Израилю на это плевать. Мы проливали слезы за жителями многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни. Главным виновником резни, которая разворачивается в Секторе Газа, является Запад. Конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость? В Секторе Газа происходит не защита, а открытая, жестокая резня", – сказал Эрдоган.

В ответ на такие заявления Израиль поручил своим дипломатам уехать из Турции. Глава МИД Израиля заявил, что настало время, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений.