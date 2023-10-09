Египетская разведка якобы предупреждала Израиль о нападении ХАМАС: Нетаньяху отрицает

В Израиле идет война с ХАМАС. Разведка страны не заметила подготовки атаки, однако в Египте отметили, что якобы предупреждали о вероятной угрозе.

Аббас Камель, руководитель разведки Египта, сообщил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном нападении ХАМАС. По его словам, он сделал это за 10 дней к атаке.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

Должно было произойти "что-то необычное"

Камель убеждает, что предупредил Израиль, что вокруг Газы должно произойти "что-нибудь необычное, ужасная операция".

В сообщении говорится, что он был поражен пассивной реакцией Нетаньяху.

Египетские источники сообщают, что премьер-министр ответил, что ЦАХАЛ сосредоточен на борьбе с террором на западном берегу реки Иордан, где происходили террористические атаки против Израиля.

Нетаньяху отрицает эту информацию

Офис Нетаньяху называет это заявление "ложью".

В заявлении офиса премьер-министра говорится, что Нетаньяху "не разговаривал и не встречался с Камелем". Там подчеркнули, что не было ни непосредственной встречи или разговора, ни через посредничество.

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости