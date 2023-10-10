Боевики ХАМАС убили пожилую израильтянку и загрузили видео на ее страницу в фейсбуке
Источник:фейсбук Мор Баудер
Террористы ХАМАС убили пожилую израильтянку в ее доме, после чего опубликовали тело жертвы на ее странице в фейсбуке. Пост увидела внучка женщины, которая теперь не может оправиться от шока и боли потери.
Утром внучка зашла на страницу бабушки и увидела на ее странице видео с ее телом. Именно так она узнала о ее смерти.
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Террористы опубликовали тело убитой в ее соцсетях
Внучка убитой Мор Баудер рассказала эту историю в социальных сетях. Убийство произошло 7 октября в кибуке Нир Оз возле Сектора Газа.
Девушка сказала, что то, что она увидела – кошмар всей ее жизни.
Моя бабушка, весь мой мир, свет моей жизни, жительница кибуца Нир Оз, была убита вчера в результате жестокого убийства террористом в своем доме. В 7 утра я увидела кошмар всей своей жизни. Террорист пришел к ней домой, убил ее, забрал телефон, снял ужас и опубликовал на стене в фейсбуке. Вот как мы узнали,
– сказала она.
Внучка сказала, что ее бабушка была очень светлая и любила жизнь. Девушка не может поверить в то, что это реальность и случилось именно с ней.
Мое сердце разбито на куски. Кто знает меня, тот знает, какая она для меня, какая связь у нас была, какой она человек, чистый и добрый. Я люблю ее кибуц, ее сад, который она создала и солнце в нем. Цветочек мой,
– написала убитая горем Мор Баудер.
Внучка с убитой бабушкой:
Число жертв в Израиле приблизилось к тысяче
- Многие из погибших в Израиле были убиты в своих домах и на улицах. Согласно данным Минздрава Израиля, по состоянию на вечер 9 октября в результате нападения террористов ХАМАС количество погибших израильтян выросла до 900. В медицинские учреждения Израиля обратилось 2 500 граждан, которые имели ранения разной степени.
- Только в кибуке Беэри обнаружили более 100 тел местных жителей. Фактически террористы убили каждого десятого жителя кибуцы.
- Тем временем в секторе Газа заявили о гибели 704 палестинцев. В министерстве также подчеркнули, что еще около 4 000 человек получили ранения.