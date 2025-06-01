В ГУР показали эксклюзивное видео эвакуации украинцев из Израиля

22 июня 2025 года ГУР совместно с МИД провели успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль. Всего было вывезено 176 человек.

Среди них – 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США. Самолет с пассажирами прибыл в Молдову, передает 24 Канал.

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Эвакуация украинцев из Израиля

Украинская разведка обнародовала эксклюзивные кадры, на которых зафиксированы моменты эвакуации граждан из Израиля.

Украина повсеместно помогает своим, кто оказался в сложных обстоятельствах, а также готова прийти на помощь друзьям,

– говорится в сообщении ГУР.

Спасение украинцев: смотрите видео

Напомним, что 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, направленную на ликвидацию его ядерных возможностей. С этого времени страны постоянно обмениваются авиаударами. Один из таких унес жизнь семьи из Одессы в израильском городе Бат-Ям. Семья приехала на лечение 7-летней Насти, больной лейкемией. Отец девочки воюет в Украине с начала полномасштабного вторжения.