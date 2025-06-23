Серед них – 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами прибув до Молдови, передає 24 Канал.

Дивіться також На Вінниччині чоловік загорнувся в російський триколор перед похованням військового

Евакуація українців з Ізраїлю

Українська розвідка оприлюднила ексклюзивні кадри, на яких зафіксовані моменти евакуації громадян з Ізраїлю.

Україна повсюди допомагає своїм, хто опинився в складних обставинах, а також готова прийти на допомогу друзям,

– йдеться у повідомленні ГУР.

Порятунок українців: дивіться відео

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, спрямовану на ліквідацію його ядерних спроможностей. З цього часу країни постійно обмінюються авіаударами. Один з таких забрав життя родини з Одеси в ізраїльському місті Бат-Ям. Сім'я приїхала на лікування 7-річної Насті, хворої на лейкемію. Батько дівчинки воює в Україні з початку повномасштабного вторгнення.