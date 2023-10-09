Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, объяснив, что пока на Западе звучали подобные предложения, ХАМАС наращивал мышцы. Он подчеркнул, что проблему следует решать, а не откладывать.

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Изменится ли поддержка Украины

Ситуация в Израиле вряд ли повлияет на помощь Украине, ведь это совершенно разные вопросы. Россия может воспользоваться тем, что происходит только для создания информационно-пропагандистского эффекта. Следовательно, больших рисков для Украины нет.

Еще раньше все говорили об Иране, который наращивал активность, создавал ядерную программу, но это также не снизило поддержку Западом нашей страны.

Все, что происходит – это война отдельных государств Востока против глобального Запада. Она происходит на разных площадках боевых действий и время от времени загорается в разных местах. Цель этого одна – продемонстрировать слабость Запада и не жизнеспособность западного проекта цивилизации,

– рассказал Мусиенко.

За кулисами этих процессов находятся Иран и Россия и неизвестно, какую роль сохраняет Китай, потому что с одной стороны он это поддерживает, а с другой – остается максимально далеко во избежание каких-либо обвинений. Следовательно, на фоне всего этого могут расти конфликты там, где будет такая возможность. Например, в местах, где они не угасали или оставались нерешенными – все это мы сейчас видим.

Военный эксперт объяснил, уменьшится ли поддержка Украины на фоне войны в Израиле: смотрите видео

Что свидетельствует о слабости Запада

По словам Мусиенко, Израиль, очевидно, победит террористов ХАМАС, но вопрос в том, что делать с теми, кто был за кулисами этой ситуации. Проявлениями слабости Запада эксперт назвал критику Израиля в ведении войны, которая раньше звучала, и призывы предоставить большую автономию палестинцам.

Следовательно, странам Запада сегодня важно оставаться едиными и действовать заодно.

"Это все элементы войны, которую ведут и против нас, и против Запада, а мы все-таки стремимся быть частью Запада и, думаю, таковы и есть. Все происходящее не может отвлечь внимание от Украины, ведь это проблема одного целого, поэтому, думаю, нам не стоит ждать пересмотра каких-либо решений", – подчеркнул Мусиенко.

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