Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пояснивши, що поки на Заході лунали такі пропозиції, ХАМАС нарощував м'язи. Він наголосив, що проблему варто вирішувати, а не відкладати.

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Чи зміниться підтримка України

Ситуація в Ізраїлі навряд чи вплине на допомогу Україні, адже це цілком різні питання. Росія може скористатися тим, що відбувається лише для створення інформаційно-пропагандистського ефекту. Відтак великих ризиків для України немає.

Ще раніше всі говорили про Іран, який нарощував активність, створював ядерну програму, але це також не зменшило підтримку Заходом нашої країни.

Все, що відбувається – це війна окремих держав Сходу проти глобального Заходу. Вона відбувається на різних майданчиках бойових дій і час від часу спалахує в різних місцях. Мета цього одна – продемонструвати слабкість Заходу й не життєздатність західного проєкту цивілізації,

– розповів Мусієнко.

За лаштунками цих процесів перебувають Іран та Росія і невідомо, яку роль зберігає Китай, бо з одного боку, він це підтримує, а з іншого – залишається максимально далеко, щоб уникнути будь-яких звинувачень. Відтак, на тлі всього цього можуть збільшуватися конфлікти там, де буде така змога. Наприклад, у місцях, де вони не згасали, або залишалися невирішеними – все це ми зараз бачимо.

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Що свідчить про слабкість Заходу

За словами Мусієнка, Ізраїль очевидно переможе терористів ХАМАС, але питання в тому, що робити з тими, хто був за лаштунками цієї ситуації. Проявами слабкості Заходу експерт назвав критику Ізраїля у веденні війни, яка раніше звучала, та заклики надати більшу автономію палестинцям.

Відтак, країнам Заходу сьогодні важливо залишатися єдиними та діяти заодно.

"Це все елементи війни, яку ведуть і проти нас, і проти Заходу, а ми все-таки прагнемо бути частиною Заходу і, думаю, такими і є. Все, що відбувається, не може відвернути увагу від України, адже це проблема одного цілого, тому, думаю, нам не варто чекати перегляду якихось рішень", – підкреслив Мусієнко.

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