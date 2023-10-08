Нападение ХАМАС может стать самым большим провалом разведки Израиля за полвека, – Bloomberg

Атака палестинских боевиков ХАМАС на Израиль стала неожиданностью. Это может свидетельствовать о провале разведки, однако официальные лица считают, что пока рано говорить об этом.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль может стать величайшим провалом разведки Израиля еще со времен Войны Судного дня. Спецслужбы должны были заметить подготовку такой масштабной атаки.

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Причин провала может быть несколько

На самом деле, чиновники Израиля еще несколько месяцев назад сообщали, что палестинские боевики готовятся к нападению, однако он все равно оказался неожиданным. Террористы очень легко пересекли границу, ведь защиту приграничных территорий не усиливали.

Особенно шокирует то, что нападение произошло на годовщину начала Войны Судного дня. Тогда провал разведки заставил власти создать комиссию для уяснения того, что пошло не так.

В то же время, израильские официальные лица считают, что пока рано говорить о причинах провала. Также они отвергли любое сравнение с 1973 годом, когда началась Война Судного дня.

Я знаю, что есть много вопросов по разведке. Пожалуйста, перестаньте спрашивать. Сейчас мы боремся. Я уверен, что в дальнейшем будет много дискуссий по этому поводу,

– сказал спикер Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

Нельзя также игнорировать тот факт, что нападение произошло на праздник.

Израиль не верил, что это действительно произойдет

В течение нескольких месяцев жители Израиля протестовали против попыток Нетаньяху лишить власти государственную судебную систему. Страна также ведет переговоры с США и Саудовской Аравией о сложном трехстороннем соглашении, согласно которому Вашингтон должен предложить гарантии безопасности.

"Настоящая проблема здесь, вероятно, состоит в том, что израильтяне просто не верили, что ХАМАС рискнет проникнуть через границу", – сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

По словам анонимного сотрудника Конгресса США, придется задать непростые вопросы, учитывая, что израильские и американские разведывательные службы должны были обнаружить атаку такого масштаба.

Обострение между ХАМАС и Израилем: последние новости

Утром 7 октября стало известно, что организация ХАМАС массово обстреляла Израиль. В стране объявили военное положение. В то же время Израиль начал наносить ответные удары. Впоследствии сообщили о ликвидации 17 военных комплексов и 4 штаба палестинских террористов.

По состоянию на 8 октября в городе Маген на юге Израиля, идут тяжелые бои. ЦАХАЛ использует против боевиков танки.

Также уже известно о по меньшей мере двух погибших граждан Украины. Об этом 24 Каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко. Дипломаты уже принимают меры по возвращению тел погибших на Родину.

Службы безопасности Израиля выделяют значительные ресурсы для мониторинга палестинского общества через сети человеческих источников и технологии наблюдения. В частности, речь идет и о ХАМАС.