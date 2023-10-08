Еще одна угроза: израильтян призвали подготовиться к эвакуации из регионов на границе с Ливаном

В Израиле проходит обострение с организацией ХАМАС. Кроме того, под угрозой также оказались территории, расположенные на границе с Ливаном.

Население Израиля, проживающее в регионах на границе с Ливаном, призвало готовиться к эвакуации. Никаких деталей не раскрывают.

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Террористы объединяются

Дело в том, что на территории Ливана действует террористическая организация Хезболла, считающая Израиль своим врагом. В воскресенье она поддержала боевиков ХАМАС.

Что такое Хезболла Это шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Она признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешней Организации Безопасности Хезболлы.

Ранее сообщалось о работе ПВО Израиля на границе с Ливаном, однако впоследствии заметили, что причиной был не враждебный БПЛА.

Израиль ударил по спорным территориям в Ливане