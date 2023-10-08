В Киеве и Харькове на цифровых носителях рекламы развевается флаг Израиля
Источник:Виталий Кличко
Виталий Кличко прокомментировал атаку боевиков ХАМАС на Израиль. Мэр Киева рассказал о демонстрации солидарности украинского народа с еврейским государством.
Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что 8 октября в 20:00 на цифровых носителях рекламы на улицах Киева будет развеваться флаг Израиля. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Что сказал Кличко об акции поддержки
По словам столичного мэра, городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций с просьбой разместить флаг Израиля. Таким образом в Киеве продемонстрируют солидарность украинцев с израильским народом, который подвергся агрессии и борется сейчас за свое еврейское государство.
По словам Кличко, флаг государства Израиль также будет вечером развеваться на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках Киева.
Что сказал мэр о нападении боевиков
Кличко заявил, что одно безнаказанное зло расползается и сеет беду везде.
Варварство и жестокость, неуважение к мировому порядку и законам должно пресекаться решительно,
– написал городской голова Киева.
Мэр подчеркнул, что умиротворение агрессоров только разжигает их больные аппетиты и фантазии.
Харьков тоже присоединился к акции
Игорь Терехов написал, что Харьков разделяет боль Израиля. По словам мэра, 8 октября в знак поддержки и солидарности с израильским народом на цифровые экраны города выведен израильский флаг. Мэр также поделился видео.
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В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли украинцы
- Как сообщалось ранее, из-за нападения палестинских боевиков в Израиле погибли граждане Украины. Сначала Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения говорил, что власти проверяют информацию о возможной гибели одной украинки и занимаются розыском еще двух наших граждан.
- Позже стало известно, что в МИД Украины подтвердили смерть двух украинок, долгое время проживавших в еврейском государстве. Сейчас украинские дипломаты пытаются поспособствовать возвращению их тел.
- Также наши дипломаты разыскали украинца, считавшегося пропавшим без вести на юге Израиля. К счастью, мужчина оказался жив. Кроме этого, сотрудники МИД помогли одной украинской семье выехать из города Ашкелон.