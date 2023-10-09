Израиль заявил о возобновлении контроля над территорией, однако, по сообщениям главного редактора портала "Детали" Эмиля Шлеймовича 24 Каналу, в 7 населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. В руководстве страны говорят о зачистке территорий.

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Какая ситуация в Израиле

Следует понимать, что речь идет не о полном захвате населенных пунктов боевиками, а об их проникновении на определенные территории и бои. Границу прорвали в 4 – 5 километрах от Сектора Газа. По словам Шлеймовича, кроме наземного прорыва боевики могли прорыть и подземные тоннели, через которые теперь перебрасывают подкрепления. Их также поддерживают со стороны Газы минометным и ракетным огнем.

Ситуация очень напряженная, сокращается количество авиарейсов, потому что много пилотов и представителей других профессий призвали на собрание резервистов. В магазинах достаточно продуктов, дефицита не ожидается, но там не хватает работников – опять же из-за призыва,

– рассказал Эмиль Шлеймович.

По последним данным, около 400 боевиков убиты, сотни арестованы. Израиль стягивает войска также и на север страны из-за опасений, что там могут открыть второй фронт.

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Сколько жертв среди израильтян

Уже подтверждена гибель более 750 человек. В основном, все они мирные граждане. Также семьям сообщили о гибели 73 военнослужащих, однако это не значит, что на самом деле их не больше.

В Израиле очень корректно к этому относятся и официально говорят имя человека только тогда, когда об этом сообщили семье,

– подчеркнул Шлеймович.

Он добавил, что по масштабам потерь сегодняшние события в Израиле сравнивают не с войной Судного дня, а с террористическим актом, который произошел в США 11 сентября 2001 года.

Чего требуют израильтяне

По мнению журналиста, Израиль вряд ли пойдет на широкомасштабную операцию внутри сектора Газа, потому что в этом случае придется воевать в условиях плотной городской застройки. Тогда потери среди израильтян будут чрезвычайно большие. Уже сейчас в стране говорят о создании большей буферной зоны к границе с Израилем, чтобы в будущем сделать невозможными такие прорывы.

Несмотря на то, что Сектор Газа – это чрезвычайная нищета, там есть примерно 300 миллионеров. У них есть хорошие дома, личная охрана, поэтому все ждут, что начнут наносить удары по этим людям, потому что они способны в определенной степени влиять на принятие решений,

– заметил Шлеймович.

Пока информации о таких действиях нет, но уже известно о помощи, которую обещали предоставить США. В Израиле есть склады с оружием и производственные мощности, но также на их территории расположены американские склады. Соответственно, после всех согласований израильтянам не нужно будет ждать транспортировки.

Шлеймович добавил, что при таких операциях расход боеприпасов чрезвычайно большой, поэтому помощь с вооружением стране еще может понадобиться.

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