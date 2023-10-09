Ізраїль заявив про відновлення контролю над територією, однак за повідомленнями головного редактора порталу "Деталі" Еміля Шлеймовича 24 Каналу, в 7 населених пунктах досі тривають бої. В керівництві країни говорять про зачистку територій.

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Яка ситуація в Ізраїлі

Варто розуміти, що мовиться не про повне захоплення населених пунктів бойовиками, а про їхнє проникнення на певні території та бої. Кордон прорвали за 4 – 5 кілометрів від Сектора Гази. За словами Шлеймовича, окрім наземного прориву, бойовики могли прорити й підземні тунелі, через які тепер перекидають підкріплення. Їх також підтримують зі сторони Гази мінометним і ракетним вогнем.

Ситуація дуже напружена, скорочується кількість авіарейсів, бо багато пілотів і представників інших професій призвали на збори резервістів. У магазинах достатньо продуктів, дефіциту не очікується, але там не вистачає працівників – знову ж таки через призов,

– розповів Еміль Шлеймович.

За останніми даними, близько 400 бойовиків вбито, сотні є заарештовані. Ізраїль стягує війська також і на північ країни через побоювання, що там можуть відкрити другий фронт.

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Скільки є жертв серед ізраїльтян

Уже підтверджено загибель понад 750 людей. В основному всі вони мирні громадяни. Також сім'ям повідомили про загибель 73 військовослужбовців, проте це не означає, що насправді їх не більше.

В Ізраїлі дуже коректно до цього ставляться та офіційно говорять ім'я людини тільки тоді, коли про це повідомили сім'ю,

– підкреслив Шлеймович.

Він додав, що за масштабами втрат сьогоднішні події в Ізраїлі порівнюють не з війною Судного дня, а з терористичним актом, який відбувся в США 11 вересня 2001 року.

Чого вимагають ізраїльтяни

На думку журналіста, Ізраїль навряд чи піде на широкомасштабну операцію всередині Сектора Гази, бо в цьому випадку доведеться воювати в умовах щільної міської забудови. Тоді втрати серед ізраїльтян будуть надзвичайно великі. Уже зараз в країні говорять про створення більшої буферної зони до кордону з Ізраїлем, щоб в майбутньому унеможливити такі прориви.

Попри те, що Сектор Гази – це надзвичайні злидні, там є приблизно 300 мільйонерів. Вони мають хороші будинки, особисту охорону, тому всі чекають, що почнуть завдавати ударів по цих людях, бо вони здатні певною мірою впливати на прийняття рішень,

– зауважив Шлеймович.

Наразі інформації про такі дії немає, але вже відомо про допомогу, яку обіцяли надати США. В Ізраїлі є свої склади зі зброєю та виробничі потужності, але також на їхній території розташовані американські склади. Відповідно, після всіх погоджень ізраїльтянам не треба буде чекати на транспортування.

Шлеймович додав, що при таких операціях розхід боєприпасів є надзвичайно великим, тому допомога з озброєнням країні ще може знадобитися.

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