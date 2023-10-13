В нападении ХАМАС на Израиль отчетливо виден российский след: неопровержимые доказательства от Буданова

О том, что поведение боевиков ХАМАС в Израиле напоминает поведение россиян в Украине, говорилось уже много. Но есть и более конкретные детали, указывающие на Россию, говорит Кирилл Буданов.

Глава ГУР в интервью журналистам много внимания уделил войне на Ближнем Востоке. По его словам, боевые действия в Израиле могут стать глобальными, если конфликт не закончится быстро.

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Россиян выдает тактика

Нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянами группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение,

– говорит Буданов.

Передавали ли что-нибудь в "Хезболлу", пока достоверно не известно.

Еще одна, очень важная деталь – использование FPV-дронов против бронетехники. Так воюют в Украине, но не на Ближнем Востоке: для этого региона такая тактика несвойственна.

Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне,

– уверен разведчик.

А еще космический аппарат и "Спутник"

Незадолго до начала боевых действий россияне запустили станцию "Спутник" – она вещала по-арабски на территории Ливана. По словам Буданова, "это вещание в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами".

Впрочем, было еще кое-что. На геостационарную орбиту Израиля 24 сентября был перемещен российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехватывать спутниковые сигналы.

Напомним, что в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Отмечаю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны,

– обращает внимание глава ГУР.

Что такое геостационарная орбита Это такая орбита, на которой искусственный спутник, вращаясь по направлению вращения Земли, постоянно находится над одной и той же точкой земной поверхности.



Ее используют для размещения коммуникационных и телетрансляционных искусственных спутников.

Последние новости из Израиля

Украина проверяет сведения о своих гражданах в плену ХАМАС. К сожалению, из-за боевых действий в этом регионе погибли уже 11 украинских граждан.