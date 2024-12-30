Ахмаду аш-Шараа подарили вышиванку в Дамаске – видео символического жеста

В понедельник, 30 декабря, делегация МИД Украины приехала в Сирию. Там состоялось несколько символических жестов и прозвучали важные заявления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины. Ранее мы писали, что Андрей Сибига встретился с Ахмадом аш-Шараа.

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Вышиванка и флаг Украины в Сирии

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль вручил Ахмаду аш-Шараа вышиванку.

Представители МИД вручили лидеру Сирии вышиванку: смотрите видео

Кроме этого, над Почетным консульством Украины в Дамаске подняли флаг Украины.

Момент поднятия сине-желтого знамени в Дамаске: смотрите видео

Глава МИД Андрей Сибига вместе с почетным консулом Тамером Аль-Тунси пообщались с общиной украинцев в Сирии.

Также Сибига подчеркнул: Украина готова делиться с Сирией опытом сбора доказательств, расследования и работы по привлечению военных преступников к ответственности за совершенные преступления.

Киев готов возобновить обучение сирийских студентов в Украине. А уже 31 декабря в Сирию прибудут более двух десятков грузовиков, которые доставят 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Киев хочет восстановить дипотношения с Дамаском

Башар Асад признал оккупационную власть в Донецкой и Луганской областях, поэтому Украина разорвала отношения с Сирией. Но теперь готова открыть новую страницу.

Владимир Зеленский в обращении добавил: ждет доклад министров о переговорах с новой Сирией. По его словам, восстановить дипломатические отношения и экономическое сотрудничество будет правильным.