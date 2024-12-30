Новый лидер Сирии аль-Шараа заявил, что хочет сохранить отношения с Россией

Новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что хочет полностью разрывать отношения с Россией. В то же время он заявил, что новые выборы в стране проведут в течение четырех лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Абу Мухаммед аль-Джолани также анонсировал роспуск главной оппозиционной группы "Хаят Тахрир аш-Шам".

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Что известно об отношениях России и новой сирийской власти

Так, издание отмечает, что Москва долгое время была ближайшим союзником сирийских властей во главе с Башаром Асадом. В Сирии размещены российские военные базы, и когда повстанческие силы захватывали Дамаск, Асад бежал именно в Россию с помощью россиян.

В то же время новое правительство вступило в переговоры с Москвой и не требует немедленного вывода всех российских сил. Ахмед аль-Шараа в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya отметил, что Россия – важная страна и считается второй по могуществу в мире. Он добавил, что Россию и Сирию связывают общие стратегические интересы.

Все сирийское оружие имеет российское происхождение, и многими электростанциями управляют российские эксперты. Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии так, как хотят некоторые,

– заявил аль-Шараа.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заявил, что судьба российских военных баз в Сирии могла бы стать предметом переговоров с новой властью страны.