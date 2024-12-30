Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Абу Мухаммед аль-Джолані також анонсував розпуск головної опозиційної групи "Хаят Тахрір аш-Шам".

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Що відомо про відносини Росії та нової сирійської влади

Так, видання зазначає, що Москва довгий час була найближчим союзником сирійської влади на чолі з Башаром Асадом. У Сирії розміщені російські військові бази, і коли повстанські сили захоплювали Дамаск, Асад втік саме до Росії за допомогою росіян.

Водночас новий уряд вступив у переговори з Москвою і не вимагає негайного виведення всіх російських сил. Ахмед аль-Шараа в інтерв'ю саудівському телеканалу Al Arabiya зазначив, що Росія – важлива країна і вважається другою за могутністю у світі. Він додав, що Росію та Сирію пов'язують спільні стратегічні інтереси.

Усю сирійську зброю має російське походження, і багатьма електростанціями керують російські експерти. Ми не хочемо, щоб Росія йшла з Сирії так, як хочуть деякі,

– заявив аль-Шараа.

Зі свого боку очільник МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що доля російських військових баз у Сирії могла б стати предметом переговорів з новою владою країни.