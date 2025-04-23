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24 Канал Новости Украины Россия запускала "Шахеды", дроны атаковали ряд областей Украины: хронология 1155 дня войны
23 апреля, 06:20
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Россия запускала "Шахеды", дроны атаковали ряд областей Украины: хронология 1155 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1155 сутки полномасштабной войны Силы обороны дают мощный отпор захватчикам. Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 23 апреля, сообщает 24 Канал.

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01:16, 23 апреля

Харьков под массированной атакой "Шахедов"

После этого в городе было слышно еще несколько звуков взрывов. Терехов рассказал, что все три прилета произошли в одном и том же районе Харькова, в результате чего возник пожар.

Уже в 02:16 мэр сообщил, что зафиксировано 6 вражеских ударов по городу.

По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте "прилетов" масштабный пожар,
– заявил Терехов.

01:02, 23 апреля

На Киевщине работает ППО

В воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские беспилотники.

Силы ПВО работают по целям,
– заявили в ОВА.

00:29, 23 апреля

Россияне нанесли удар по пригороду Одессы

Под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы.

В результате вражеского удара по Одессе вспыхнул ряд пожаров. По словам Кипера, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадало 2 человека,
– заявил председатель ОВА.

00:18, 23 апреля

Атака "Шахедами" на Полтаву

Оккупанты атаковали дронами Полтавскую громаду. По состоянию на 00:10 есть сообщения о вражеских прилетах.

Попадание по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы,
– заявил председатель ОВА.

Также Владимир Когут отметил, что пока информация о пострадавших не поступала.

СМИ сообщали, что в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.