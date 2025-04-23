Россия запускала "Шахеды", дроны атаковали ряд областей Украины: хронология 1155 дня войны
Уже 1155 сутки полномасштабной войны Силы обороны дают мощный отпор захватчикам. Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 23 апреля, сообщает 24 Канал.
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После этого в городе было слышно еще несколько звуков взрывов. Терехов рассказал, что все три прилета произошли в одном и том же районе Харькова, в результате чего возник пожар. Уже в 02:16 мэр сообщил, что зафиксировано 6 вражеских ударов по городу. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте "прилетов" масштабный пожар, В воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям, Под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы. В результате вражеского удара по Одессе вспыхнул ряд пожаров. По словам Кипера, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадало 2 человека, Оккупанты атаковали дронами Полтавскую громаду. По состоянию на 00:10 есть сообщения о вражеских прилетах. Попадание по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы, Также Владимир Когут отметил, что пока информация о пострадавших не поступала. СМИ сообщали, что в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.
Харьков под массированной атакой "Шахедов"
– заявил Терехов.
На Киевщине работает ППО
– заявили в ОВА.
Россияне нанесли удар по пригороду Одессы
– заявил председатель ОВА.
Атака "Шахедами" на Полтаву
– заявил председатель ОВА.
После этого в городе было слышно еще несколько звуков взрывов. Терехов рассказал, что все три прилета произошли в одном и том же районе Харькова, в результате чего возник пожар.
Уже в 02:16 мэр сообщил, что зафиксировано 6 вражеских ударов по городу.
По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте "прилетов" масштабный пожар,
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские беспилотники.
Силы ПВО работают по целям,
Под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы.
В результате вражеского удара по Одессе вспыхнул ряд пожаров. По словам Кипера, над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
По предварительной информации, в результате российской атаки ударными беспилотниками пострадало 2 человека,
Оккупанты атаковали дронами Полтавскую громаду. По состоянию на 00:10 есть сообщения о вражеских прилетах.
Попадание по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы,
Также Владимир Когут отметил, что пока информация о пострадавших не поступала.
СМИ сообщали, что в Полтаве наблюдаются перебои с электроснабжением.