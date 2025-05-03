Ночная атака "Шахедами", сильные взрывы в Крыму: хронология 1165 дня войны

Уже 1165 сутки полномасштабной войны ВСУ дают мощный отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 3 мая, сообщает 24 Канал.

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