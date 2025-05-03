Ночная атака "Шахедами", сильные взрывы в Крыму: хронология 1165 дня войны
Уже 1165 сутки полномасштабной войны ВСУ дают мощный отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 3 мая, сообщает 24 Канал.
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В Киеве прогремел взрыв. По вражеским целям работает ПВО. В Николаеве прогремели взрывы. В Черкассах прогремели взрывы во время атаки ударных дронов. В Черкассах и в окрестностях города работала ПВО. В США завершили разработку новых экономических санкций против России. Чиновники считают, что это усилит давление на Кремль во время мирных переговоров, однако неизвестно, согласует ли Дональд Трамп новый пакет санкций. В ночь на 3 мая в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Россияне перекрыли Крымский мост для движения. Сообщают, что взрывы были в Керчи, Кировском районе и Феодосии.
Взрывы в Черкассах
США подготовили новые санкции против России, чтобы усилить давление во время переговоров, – Reuters
Взрывы в Крыму
В Киеве прогремел взрыв. По вражеским целям работает ПВО.
В Николаеве прогремели взрывы.
В Черкассах прогремели взрывы во время атаки ударных дронов. В Черкассах и в окрестностях города работала ПВО.
В США завершили разработку новых экономических санкций против России. Чиновники считают, что это усилит давление на Кремль во время мирных переговоров, однако неизвестно, согласует ли Дональд Трамп новый пакет санкций.
В ночь на 3 мая в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Россияне перекрыли Крымский мост для движения.
Сообщают, что взрывы были в Керчи, Кировском районе и Феодосии.