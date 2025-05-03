Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 травня, повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
В Києві прогримів вибух. По ворожих цілях працює ППО.
У Миколаєві прогриміли вибухи.
Вибухи в Черкасах
У Черкасах пролунали вибухи під час атаки ударних дронів. У Черкасах та на околицях міста працювала ППО.
США підготували нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск під час переговорів, – Reuters
У США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Посадовці вважають, що це посилить тиск на Кремль під час мирних переговорів, однак невідомо, чи погодить Дональд Трамп новий пакет санкцій.
Вибухи в Криму
У ніч на 3 травня в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Росіяни перекрили Кримський міст для руху.
Повідомляють, що вибухи були у Керчі, Кіровському районі та Феодосії.