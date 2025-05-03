Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 3 травня, повідомляє 24 Канал.

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06:47, 3 травня

  • В Чорному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 18 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
06:00, 3 травня

В Києві прогримів вибух. По ворожих цілях працює ППО.

04:00, 3 травня

У Миколаєві прогриміли вибухи.

03:11, 3 травня

Вибухи в Черкасах

У Черкасах пролунали вибухи під час атаки ударних дронів. У Черкасах та на околицях міста працювала ППО.

02:39, 3 травня

США підготували нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск під час переговорів, – Reuters

У США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії. Посадовці вважають, що це посилить тиск на Кремль під час мирних переговорів, однак невідомо, чи погодить Дональд Трамп новий пакет санкцій.

01:55, 3 травня

Вибухи в Криму

У ніч на 3 травня в окупованому Криму лунали потужні вибухи. Росіяни перекрили Кримський міст для руху.

Повідомляють, що вибухи були у Керчі, Кіровському районі та Феодосії.