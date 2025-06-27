Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1220 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1220 дней. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 27 июня, сообщает 24 Канал.
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Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары. К счастью, люди не пострадали, информирует глава ОВА Иван Федоров. Российские войска продвинулись на севере Сумской области и на Торецком направлении. Украинские силы продвинулись на Новопавловском направлении. В Хмельницкой области в 02:23 прозвучали повторные взрывы, а около 04:00 в город прилетели ракеты – и снова прозвучали взрывы. Под атакой находится город Староконстантинов. Над Керчью прогремели взрывы, местные жители видели яркие вспышки в небе. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. На Полтавщине работает ПВО, о чем сообщил глава ОВА Владимир Когут. Зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА в Кременчугском районе. Глава ОВА сообщил, что повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало Жители Киева и области слышали звуки взрывов.
Массированная атака БПЛА на Запорожье
Анализ ситуации на фронте от ISW
Под комбинированной атакой Староконстантинов
Над Керчью раздаются взрывы
Взрывы на Полтавщине
Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.
К счастью, люди не пострадали, информирует глава ОВА Иван Федоров.
Российские войска продвинулись на севере Сумской области и на Торецком направлении.
Украинские силы продвинулись на Новопавловском направлении.
В Хмельницкой области в 02:23 прозвучали повторные взрывы, а около 04:00 в город прилетели ракеты – и снова прозвучали взрывы. Под атакой находится город Староконстантинов.
Над Керчью прогремели взрывы, местные жители видели яркие вспышки в небе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
На Полтавщине работает ПВО, о чем сообщил глава ОВА Владимир Когут.
Зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА в Кременчугском районе.
Глава ОВА сообщил, что повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало
Жители Киева и области слышали звуки взрывов.