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24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1220 дня войны
27 июня, 06:43
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Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1220 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1220 дней. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 27 июня, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты имели успехи на Сумщине, украинские силы – под Новопавловкой: анализ и карты ISW

 

06:40, 27 июня

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
05:20, 27 июня

Массированная атака БПЛА на Запорожье

Россияне нанесли не менее 6 ударов БПЛА по территории областного центра. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.

К счастью, люди не пострадали, информирует глава ОВА Иван Федоров.

04:33, 27 июня

Анализ ситуации на фронте от ISW

Российские войска продвинулись на севере Сумской области и на Торецком направлении.

Украинские силы продвинулись на Новопавловском направлении.

04:04, 27 июня

Под комбинированной атакой Староконстантинов

В Хмельницкой области в 02:23 прозвучали повторные взрывы, а около 04:00 в город прилетели ракеты – и снова прозвучали взрывы. Под атакой находится город Староконстантинов.

01:51, 27 июня

Над Керчью раздаются взрывы

Над Керчью прогремели взрывы, местные жители видели яркие вспышки в небе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

00:51, 27 июня

Взрывы на Полтавщине

На Полтавщине работает ПВО, о чем сообщил глава ОВА Владимир Когут.

Зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА в Кременчугском районе.

Глава ОВА сообщил, что повреждены транспортные средства и помещения одного из продовольственных супермаркетов. Информации о пострадавших не поступало

00:34, 27 июня

Жители Киева и области слышали звуки взрывов.