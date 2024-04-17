"Хлопок" в Крыму, США готовят отдельный законопроект о помощи Киеву: хронология 784 дня войны

17 апреля 2024, 06:31
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Российское наступление на Востоке и Юге продолжается. Защитники героически сдерживают вражеское нашествие. Тем временем дипломаты работают над тем, чтобы получить от Запада критически важную помощь для фронта.

17 апреля – 784 день полномасштабной войны. Какая ситуация на фронте, что происходило на политической арене, передает 24 Канал.

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Канада готовит план многолетней военной помощи Украине

Канадское правительство 16 апреля подало пакет бюджета страны. В нем предусмотрена также и военная помощь нашему государству. На нее планируют выделить 1,6 миллиарда канадских долларов (1,15 миллиарда долларов США) в течение пяти лет.

06:14, 17 апреля

Демократы готовы поддержать идею Джонсона относительно отдельного законопроекта о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил идею относительно отдельных законопроектов, содержащих помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Журналисты The Hill отметили, что демократы в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона. В то же время это может произойти только при условии, что законопроекты будут включать ключевые элементы из сенатского законопроекта, которые предусматривают помощь Украине, Израилю и Тайваню.

06:12, 17 апреля

В районе военного аэродрома в Джанкое было горячо

Ночью около 3:00 в оккупированном Джанкое раздавались мощные взрывы. Местные жители сообщали, что у них даже содрогались дома.

Также в сети появились кадры, которые свидетельствуют, что в районе военного аэродрома разгорелся огромный пожар.

Автор: Анастасія Колеснікова