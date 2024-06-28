Атака дронов в России, в США –  дебаты Трампа и Байдена: хронология 856 дня войны

28 июня 2024, 06:22
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Украинский отпор российской агрессии продолжается. Не прекращается и борьба нашего государства на международной и дипломатической арене.

Украинские военные держат оборону на Востоке и Юге Украины. Что происходило на фронте и в политике, читайте здесь.

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06:14, 28 июня

В США продолжаются дебаты Трампа и Байдена

В США проходят дебаты Трампа и Байдена.

Донльд Трамп заявил, что завершит войну еще до того, как примет присягу в случае победы на выборах. Но при этом назвал "мирное" предложение Путина неприемлемым.

Джо Байден выразил поддержку Украине и предостерег, что Путин не остановится, если захватит Украину, ведь стремится восстановить всю советскую империю.

06:12, 28 июня

Враг ударил баллистикой по Николаеву

Поздно вечером в Николаеве прогремели взрывы. Был прилет за пределами города. Два человека пострадало, сообщили в ОВА.

06:10, 28 июня

Ночью БпЛА ударили по России

Российские пропагандисты заявляют о пожаре на нефтебазе в Тамбовской области после прилета дрона.

Кроме того, оккупанты сообщают о якобы сбитии 3 над Брянской и 9 дронов над Смоленской областями.

Автор: Анастасія Колеснікова