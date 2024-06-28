Украинский отпор российской агрессии продолжается. Не прекращается и борьба нашего государства на международной и дипломатической арене.

Украинские военные держат оборону на Востоке и Юге Украины. Что происходило на фронте и в политике, читайте здесь.

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