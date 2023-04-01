Австралия ввела санкции против 7 врагов, пакет от США на 2,6 миллиарда: хронология 402 дня войны
1 апреля 2023, 06:29Читати новину українською
В Украине начался 402-й день полномасштабного вторжения России. Храбрые украинские защитники и защитницы воюют на фронте, чтобы выгнать врага из родных земель.
О главных событиях 1 апреля – рассказывает 24 Канал. Что происходит на фронте и в тылу – читайте дальше в нашем материале.
Обратите внимание Годовщина освобождения Бучи, Россия атаковала Харьков и Запорожье: хронология 401 дня войны
00:24 Австралия ввела санкции против семи российских "чиновников" из временно оккупированного Крыма. Речь идет об оккупационной администрации Севастополя, а именно:
- Так называемого губернатора,
- премьер-министра,
- бывшего председателя и заместителя председателя избирательной комиссии
- и членов законодательного собрания.