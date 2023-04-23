ISW заявил, что ВСУ на левом берегу Днепра, сбитые вражеские "птички": хронология 424 дня войны
23 апреля 2023, 06:33Читати новину українською
В Украине продолжаются 424 сутки полномасштабного вторжения российских оккупационных войск. Силы обороны сдерживают захватчиков сразу по нескольким направлениям.
О главных событиях на фронте, в тылу и на международной арене 22 апреля читайте в материале 24 Канала.
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08:15 Оккупанты вчера в течение дня 54 раза обстреляли Херсонщину, 1 погибший и 2 раненых. Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов.08:10 В Днепропетровской ОВА сообщили, что поздно вечером 22 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район: сбросили взрывной снаряд с беспилотника по Марганецкой общине.
08:08 Недавно в приграничных областях России объявили, что вынуждены отменить парады на 9 мая "для сохранения безопасности населения". Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что это действительно означает три вещи: растерянность, страх, афганизацию. 07:42 За сутки украинские военные ликвидировали 690 захватчиков. По состоянию на 23 апреля потери российской армии в войне против Украины ставят 186420 человек. К слову, оккупанты теряют и технику, за вчера лишились вертолета и 4 беспилотника.
07:11 В Генштабе опубликовали актуальные сведения по ситуации на фронте, вот главное:
- основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- российские войска нанесли 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершили около 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам;
- авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет".
06:45 В ОК "Юг" прокомментировали данные ISW, что украинские десантники высадились на левом берегу Днепра. В командовании призвали набраться терпения по поводу хороших новостей из Херсонской области. Условия военной операции требуют тишины, пока ситуация для наших военных не будет достаточно безопасной.06:26 Накануне вечером российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами из ЗРК С-300. Во время прилетов в городе начался большой пожар в Новобаварском районе. Однако на месте инцидента не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты вокруг АЗС. По неофициальной информации следователей, взрыв цистерны с газом на заправке, вероятно, не был связан с ракетными обстрелами окупантов.03:28 Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что скорость поставки оружия от партнеров зависит от вида техники. Речь и о логистике, и о количестве единиц техники, и о времени, когда она непосредственно окажется на поле боя.02:29 Двое мужчин выдавали себя за подростков, пытаясь пересечь государственную границу за чужими свидетельствами о рождении. Их задержали пограничники Мукачевского отряда.01:47