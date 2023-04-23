ISW заявил, что ВСУ на левом берегу Днепра, сбитые вражеские "птички": хронология 424 дня войны

В Украине продолжаются 424 сутки полномасштабного вторжения российских оккупационных войск. Силы обороны сдерживают захватчиков сразу по нескольким направлениям.

О главных событиях на фронте, в тылу и на международной арене 22 апреля читайте в материале 24 Канала.

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российские войска нанесли 8 ракетных, 37 авиационных ударов и совершили около 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам;

авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника, а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет".

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