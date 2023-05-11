Что с врагами под Бахмутом, Россия вывозить мирных с Запорожья: хронология 442 дня войны

Украина мощно противостоит нападению россиян. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута на Донетчине. Украинские военные сдерживают наступление россиян по всей линии фронта.

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В ISW заявили, что российскую 72-ю бригаду можно считать символом проблем войска России. Ведь у россиян есть ограниченная способность защищаться от контратак ВСУ возле Бахмута.Также аналитики американского Института изучения войны заявили, что вероятный уход 72-й бригады – это следствие недоразумений между командованием самой бригады и наемниками.В Генштабе ВСУ рассказали, что наши военные отразили 39 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг продолжает тщетные наступательные действия в Бахмуте.Стоит добавить, что в Запорожье враги обороняются. В частности, за последние три дня российская оккупационная администрация "эвакуировала" ориентировочно 300 местных жителей, в частности детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как заботится о собственной безопасности. Министр сказал, что в некоторых местах следует пить воду только из закрытых бутылок. Однако объяснил, что не думает, что он является главной мишенью.Также Кулеба посоветовал Медведеву пить меньше водки, прежде чем заходить в телеграм и призывать к "убийству" Зеленского.Командир тактической группы "Азов", которая входит в 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ, Андрей Белецкий рассказал, что жалоба Пригожина о бегстве солдат 72 бригады армии России оказалась полуправдой. Ведь часть россиян ВСУ взяли в плен. В частности, на видео видно 5 оккупантов 72 российской бригады, которые говорят, что не видели плохого отношения к ним.

Смотрите видео с пленными солдатами 72 бригады армии России