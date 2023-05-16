Россия атаковала Киев ракетами и дронами, SAMP-T мог прибыть в Украину: хронология 447 дня войны
Украина сильно противостоит врагу на поле боя. Однако российские захватчики атакуют мирных людей.
Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.
Важно Дальнобойные дроны от Британии, взрывы в Луганске: хронология 446 дня войны
- враг сосредотачивает силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;
- произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта;
- в эпицентре боев – далее Бахмут и Марьинка;
- Россия использует учебные заведения временно оккупированных городов и сел в своих целях – школу Ясиноватой Донецкой области для размещения личного состава. Во дворе школы – военная техника, подвальные помещения служат как укрытие;
- наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника;
- ВСУ уничтожили 6 ударных дронов разных типов;
- подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов врага.
5:34 В КМВА рассказали, что в этот раз Россия нанесла по Киеву комплексную атаку по разным направлениям одновременно. В частности, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Предварительно большинство ракет уничтожили.
По предварительным данным, обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там горело нежилое помещение и несколько автомобилей. Пожар был ликвидирован.
В большинстве других районов на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону упали обломки. Предварительно данных о пострадавших у КМВА нет.
- несколько взрывов прогремели в Соломенском районе. Там предварительно – в результате падения обломков ракеты произошло возгорание нескольких авто, повреждено здание площадью 200 квадратных метров. Спасатели работают на месте. Там трое потерпевших;
- на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки ракеты;
- в Дарницком районе в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. Там в лесопарковой зоне упали обломки дронов, без возгорания.