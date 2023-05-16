Россия атаковала Киев ракетами и дронами, SAMP-T мог прибыть в Украину: хронология 447 дня войны

Украина сильно противостоит врагу на поле боя. Однако российские захватчики атакуют мирных людей.

Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.

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враг сосредотачивает силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях;

произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта;

в эпицентре боев – далее Бахмут и Марьинка;

Россия использует учебные заведения временно оккупированных городов и сел в своих целях – школу Ясиноватой Донецкой области для размещения личного состава. Во дворе школы – военная техника, подвальные помещения служат как укрытие;

наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника;

ВСУ уничтожили 6 ударных дронов разных типов;

подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов врага.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия снова нанесла массированный удар по Украине, применив ракеты разных типов. На фронте:

В Киеве и области объявили об отбое воздушной тревоги.

5:34 В КМВА рассказали, что в этот раз Россия нанесла по Киеву комплексную атаку по разным направлениям одновременно. В частности, с применением дронов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Предварительно большинство ракет уничтожили.

По предварительным данным, обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там горело нежилое помещение и несколько автомобилей. Пожар был ликвидирован.

В большинстве других районов на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону упали обломки. Предварительно данных о пострадавших у КМВА нет.

несколько взрывов прогремели в Соломенском районе. Там предварительно – в результате падения обломков ракеты произошло возгорание нескольких авто, повреждено здание площадью 200 квадратных метров. Спасатели работают на месте. Там трое потерпевших;

на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки ракеты;

в Дарницком районе в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. Там в лесопарковой зоне упали обломки дронов, без возгорания.

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